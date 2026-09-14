Слънчев понеделник с хладно утро и максимална температура около 27 градуса очаква пловдивчани

Предимно слънчево ще бъде времето в Пловдив в понеделник, 14 септември. След по-хладното утро температурите постепенно ще се повишат и следобед максималните стойности ще достигнат около 27 градуса. Минималната температура ще бъде около 14 градуса.

Вероятността за валежи е минимална – около 2%. Ще духа умерен западен вятър със скорост около 6 м/сек.

Слънцето ще изгрее в 6:59 часа, а ще залезе в 19:33 часа, като денят ще продължи 12 часа и 33 минути.

Снимка: Daniela Boudinova