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Времето в Пловдив на 14 септември 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:44ч, понеделник, 14 септември, 2026
0 131 Преди по-малко от минута

Слънчев понеделник с хладно утро и максимална температура около 27 градуса очаква пловдивчани

Предимно слънчево ще бъде времето в Пловдив в понеделник, 14 септември. След по-хладното утро температурите постепенно ще се повишат и следобед максималните стойности ще достигнат около 27 градуса. Минималната температура ще бъде около 14 градуса.

Вероятността за валежи е минимална – около 2%. Ще духа умерен западен вятър със скорост около 6 м/сек.

Слънцето ще изгрее в 6:59 часа, а ще залезе в 19:33 часа, като денят ще продължи 12 часа и 33 минути.

Снимка: Daniela Boudinova

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:44ч, понеделник, 14 септември, 2026
0 131 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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