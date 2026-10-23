Времето в Пловдив на 23 октомври 2026 г.

Променливо време с облаци и вероятност за валежи очаква Пловдив в петък. Температурите ще се понижат спрямо предходните дни заради преминаващ студен атмосферен фронт.

Според прогнозата за града температурите ще бъдат между 11° и 18°. Очаква се слаб западен вятър, а вероятността за валежи е повишена.

През деня над страната ще преобладава облачно време с дъжд на много места. В отделни райони на Централна и Източна България се очакват значителни валежи, а в Югоизточна България те ще бъдат придружени от гръмотевични бури.

Сннимка: Dimitra Lefterova