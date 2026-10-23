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Времето в Пловдив на 23 октомври 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:50ч, петък, 23 октомври, 2026
0 152 Преди по-малко от минута

Променливо време с облаци и вероятност за валежи очаква Пловдив в петък. Температурите ще се понижат спрямо предходните дни заради преминаващ студен атмосферен фронт.

Според прогнозата за града температурите ще бъдат между 11° и 18°. Очаква се слаб западен вятър, а вероятността за валежи е повишена.

През деня над страната ще преобладава облачно време с дъжд на много места. В отделни райони на Централна и Източна България се очакват значителни валежи, а в Югоизточна България те ще бъдат придружени от гръмотевични бури.

Сннимка: Dimitra Lefterova

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:50ч, петък, 23 октомври, 2026
0 152 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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