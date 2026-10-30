Времето в Пловдив на 30 октомври 2026 г.

Облаци и слаб дъжд в петък, температурите ще достигнат 14 градуса

Облачно време и слаб дъжд очакват Пловдив в петък, 30 октомври. Температурите в града ще бъдат между 12 и 14 градуса, според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През деня облачността ще се задържи значителна, като са възможни слаби валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.

Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за октомври и няма да се променя съществено.

В страната също ще преобладава облачно време, на места с дъжд. Максималните температури ще бъдат между 14 и 15 градуса.

В Пловдив слънцето ще изгрее в 6:50 ч. и ще залезе в 17:17 ч., а продължителността на деня ще бъде около 10 часа и 27 минути.

Снимка: Stanimir Petkov Photosmile