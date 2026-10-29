Летим от Пловдив до Малта догодина

Най-голямата европейска нискотарифна авиокомпания Ryanair и Фондът за развитие на Летище „Пловдив“ обявяват стартирането на нова директна редовна авиолиния между Пловдив и Малта. От днес, 29 октомври, билетите по новия маршрут вече са официално в продажба в резервационната система на превозвача.

Полетите ще се изпълняват от летния сезон на 2027 г. два пъти седмично – всеки понеделник и петък. Избраното разписание е сред най-търсените в европейската авиация, тъй като позволява както удобни дълги уикенди (4 дни: петък–понеделник) и кратки екскурзии, така и пълноценни 7-дневни или 10-дневни ваканции за жителите на Пловдив и целия Южен централен регион.

Новата линия е резултат от целенасочените преговори на Фонда за развитие на Летище „Пловдив“ за разширяване на международната свързаност на региона и привличане на водещи европейски превозвачи чрез пазарно ориентирани стимули.

„Откриването на директна линия до Малта е важна стъпка от усилията ни да превърнем Летище „Пловдив“ в активна целогодишна врата за Южна България. Съвместно с партньорите ни от Ryanair осигурихме възможно най-удобния график за пътниците – полети в понеделник и петък. Това отваря перфектна възможност за пловдивчани да посетят една от най-привлекателните средиземноморски дестинации, но и създава директен коридор за входящ културен, събитиен и уикенд туризъм към Пловдив и региона“, коментира кметът на Пловдив и председател на Фонда за развитие на летището Костадин Димитров.