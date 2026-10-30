НЗОК въвежда контрол в реално време на лекарствата в аптеките

Нова система ще блокира отпускането на медикамент, ако кодът на опаковката не съвпада с отчетения продукт.

При проверки в 21 аптеки са установени нарушения за над 1 млн. евро

Нова дигитална проверка ще следи в реално време дали лекарствата, заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), действително съответстват на продуктите, които аптеките отчитат. Контролът вече ще се извършва в момента на отпускане на медикамента, а не месеци по-късно, както досега.

Проверката се осъществява чрез GTIN кода – глобалния номер на търговската единица, който е записан в 2D кода върху опаковката. При обработване на рецептата аптечният софтуер автоматично ще изпраща този номер към Националната здравноинформационна система (НЗИС). Там той ще бъде сверяван с националния номер на предписания и отчетен лекарствен продукт.

Ако системата установи разминаване между физическата опаковка и данните в рецептата, ще генерира съобщение за грешка и ще отхвърли трансакцията. Така отпускането на лекарството ще бъде блокирано още на аптечното гише.

Нарушения за над 1 млн. евро

Новият контрол е въведен след съвместни проверки на НЗОК, ДАНС и Икономическа полиция към МВР. При инспекции в 21 аптеки в 12 области са установени случаи, при които националният номер на медикамента не съответства на GTIN кода на опаковката.

По данни на здравната каса размерът на неоснователно получените средства от бюджета надхвърля 1 млн. евро.

Досега подобни несъответствия са били установявани при последващ контрол, понякога месеци след извършването на плащанията. Според НЗОК новият механизъм трябва да ограничи възможностите за отчитане на по-скъпи или неотпуснати лекарствени продукти.

„Добросъвестните аптеки няма да усетят промяна в работата си“, заявява управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов.

Новата функционалност е разработена от „Информационно обслужване“ и надгражда автоматичното отчитане на изпълнените рецепти, въведено в началото на 2026 г. По данни на дружеството внедряването му, заедно с онлайн контрола при предписване, е довело до намаляване на грешките при отпускане на лекарства по НЗОК с над 98%.

За да работи новата проверка, аптеките трябва да използват софтуерна версия, която поддържа коректно подаване на GTIN кода.