PHILLGOOD влиза в надпреварата за European Festival Awards

PHILLGOOD е сред фестивалите в публичното гласуване за European Festival Awards – наградите, с които европейската фестивална индустрия отличава най-добрите си събития. Гласуването продължава до 20 ноември, а финалните номинации се обявяват в началото на декември. Наградите се връчват през януари в Гронинген, Нидерландия, в рамките на ESNS. Всеки глас е възможност българската фестивална култура да получи още по-голямо признание на европейската сцена и България да се наложи на Европейската музикална карта.

Гласувайте за PHILLGOOD тук: https://www.europeanfestivalawards.org/public-voting/

Първото издание на фестивала се проведе между 17 и 19 юли 2026 г. на Гребната база в Пловдив и привлече хиляди посетители, които в рамките на три дни успяха да видят световни имена на сцената на Гребния канал, сред които – The Cure, Gorillaz, Moby, Wolf Alice, Suede, Perturbator и още много други. През 2026 г. фестивалът предложи специализиран медиен център за журналисти и фотографи, настилка пред сцените, чаши за многократна употреба, жестов превод, който дава на хората с увреден слух пълноценен достъп до случващото се на сцената, както и платформа за посетители с двигателни затруднения. Инициативите са част от усилията на организатора Fest Team да развива фестивална среда, отговаряща на стандартите на големите европейски събития. Фестивалът посрещна десетки журналисти и фотографи от чуждестранни медии от Италия, Гърция, Великобритания, Германия, Сърбия, Румъния, Турция, Нидерландия и други страни, което показва и международния интерес към музикалната фестивална култура в България.

Пловдив е естествен дом за подобни срещи между музика и култура. Като един от най-старите живи градове в света, той съчетава богато историческо наследство с активен съвременен културен живот, а Гребната база се утвърждава като място за събития от международен мащаб, като сред тях и най-големия фестивал за тежка музика в България – Hills Of Rock.

Междувременно подготовката за второто издание на PHILLGOOD вече тече. Фестивалът ще се завърне на Гребната база от 16 до 18 юли 2027 г., като първите обявени хедлайнери са Robbie Williams и The Chemical Brothers.. Британското електронно дуо ще оглави втората фестивална вечер на 17 юли със своето мащабно аудиовизуално шоу, а предстои да бъде обявен и третият хедлайнер.

Тридневните билети за PHILLGOOD 2027 са в продажба на цени от 199 евро, а еднодневните започват от 99 евро.

Сега е моментът да подкрепим фестивала, който поставя Пловдив и България на картата на големите европейски музикални събития. Гласувайте за PHILLGOOD до 20 и нека покажем, че България си заслужава да бъде задължителна дестинация в музикалния свят.