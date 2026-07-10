Бившият подуправител на НЗОК заяви, че здравеопазването не трябва да бъде поле за политически битки и че промяната изисква нови правила, а не смяна на кадри



„Управляващите търсят промяна, но каква ще бъде тя?“ – този въпрос постави пред Дарик радио вече бившият подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров.

Коментарът му идва след освобождаването му от поста, като той заяви, че решението да подаде оставка е било продиктувано не от проверки или обвинения, а от липсата на подкрепа от страна на управляващото мнозинство.

„Когато си подадох оставката, много ясно посочих защо го правя. Не защото някой е казал нещо или има сигнали, или защото се проверява дейността ми като подуправител, а защото няма как да работя пълноценно и ефективно без подкрепата на управляващото мнозинство в Народното събрание“, посочи проф. Мавров.

По думите му експертизата има смисъл само когато бъде използвана при вземането на решения.

„Не бих могъл да бъда полезен, ако моята експертиза не може да бъде използвана, а тя няма да бъде използвана, ако управляващите не желаят да се съобразяват с нея“, коментира той.

Проф. Мавров подчерта, че здравеопазването не трябва да бъде превръщано в поле за политически сблъсъци.

„На хората, които остават след мен, искам да кажа, че сектор здравеопазване не е терен за политически победи. Рано или късно всичко приключва. Здравеопазването има друга мисия. То е много близко до хората“, заяви той.

Според него именно институциите, които управляват системата, са мястото, където държавата показва отношението си към гражданите.

„Това е мястото, в което държавата и държавните служители показват отношението си към хората, към живота и към достойнството им“, каза проф. Мавров.

Той призна, че атаките срещу него са били тежки, но определи това като част от риска при заемането на висока управленска позиция.

„Ако кажа, че след всички обвинения и мръсотия по мой адрес не ми е било тежко – ще излъжа, но когато си поел отговорността да участваш в управлението на институция като НЗОК, трябва да си приел и възможността да участваш в политически нападки и атаки“, заяви той.

Според Мавров здравната реформа започва със законодателни промени

Проф. Мавров посочи, че реалната промяна в здравеопазването изисква обновяване на законодателството, което според него е остаряло и неефективно.

Той защити работата на институциите и администрацията, като заяви, че проблемите не се дължат на хората, които работят в системата, а на липсата на адекватни правила.

„Вината е в тези, които трябва да дават предложения, тези, които трябва да ги придвижват и тези, които трябва да приемат тези промени, за да създадат по-добра регулация в отношенията“, коментира той.

Като основна причина за забавянето на реформите той посочи прекомерното политизиране на сектора.

„Заради политизирането на сектора до ниво парамедик, специализант, стажант, дори до ниво аптека. Политизира се дори самата експертиза в сектора“, каза проф. Мавров.

По думите му системата страда и от това, че професионалната експертиза все по-често остава на заден план.

„Стигнахме дотам, че да не се слуша думата на дългогодишни експерти в сектора, а тези, които говорят по-шумно, по-гръмко и по-убедително, да бъдат приемани за експерти. Те обаче не са добрите професионалисти. Системата страда от липса на добри професионалисти“, заяви проф. Момчил Мавров.

Целият разговор на проф. Момчил Мавров пред Димитър Панев може да видите в прикаченото видео