Заради неблагоприятните атмосферни условия няма да се състои празничната програма, планирана за тази вечер от 18:30 часа

Традиционният концерт „Поклон, Будители народни!“, който трябваше да се проведе тази вечер на Римския стадион в Пловдив, се отменя. Причината са неблагоприятните атмосферни условия, съобщиха от Общинския читалищен съюз – Пловдив.

Събитието беше планирано за 30 октомври от 18:30 часа и бе посветено на Деня на народните будители – 1 ноември, както и на 170 години общочиталищно дело в България.

В празничната програма трябваше да участват десетки изпълнители от пловдивските читалища – хорове, фолклорни формации, танцови състави и музикални школи.

От организаторите уточняват, че концертът няма да се състои на открито според първоначалната програма. Към момента не е обявена нова дата или алтернативно място за провеждането му.