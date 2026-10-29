Замърсители в питейната вода в 14 града: какво показват данните за Пловдив

Изследване на „Активни потребители“ открива отклонения в 20 от 52 проби. Отделна справка на ВиК – Пловдив за 2026 г. отчита показатели в нормативните граници, но не посочва кога са взети пробите.

Питейната вода в 14 български града е показала отклонения по един или повече показатели в изследване на „Активни потребители“. От общо 52 проби, взети в 29 града, в 20 са установени замърсители или несъответствия по изследваните показатели. В други 21 проби от 11 града стойностите са били близо до максимално допустимите. Само 11 проби от четири града – Етрополе, Враца, Монтана и Панагюрище – не са показали наличие на замърсители според представените резултати.

На този фон данните за Пловдив трябва да се разглеждат отделно, тъй като публикуваните от „ВиК – Пловдив“ резултати и проверката на Регионалната здравна инспекция са от различни източници и не могат автоматично да се приемат за пряко съпоставими с изследването на потребителската организация.

Къде са установени най-много отклонения

Според обобщението на „Активни потребители“ най-много несъответстващи показатели са установени в Ботевград – три. По два показателя са отчетени отклонения в Димитровград, Костинброд и Златица.

Организацията съпоставя резултатите си с официално публикувани данни на ВиК оператори и контролни органи, при които средно отчетените отклонения са около 1%. Подобно сравнение обаче трябва да се прави внимателно: за да бъдат резултатите съпоставими, е необходимо да се отчетат разликите в местата и периодите на пробовземане, броя на пробите и използваните методи.

Какво показва справката на ВиК – Пловдив за 2026 г.

В сайта на „ВиК – Пловдив“ е публикувана „Справка за качеството на ПВ – район Пловдив“ за 2026 г. Документът съдържа резултати от изследвания в десет пункта: парк „Бели брези“, ж.к. „Тракия“, Събота пазара, Коматево, Прослав, бул. „Шести септември“, бул. „България“, кв. „Изгрев“, кв. „Гагарин“ и село Храбрино.

Според посочените стойности в справката изследваните показатели са в рамките на съответните нормативни граници. При микробиологичните показатели е отчетено отсъствие на ешерихия коли, колиформни бактерии и чревни ентерококи във всичките десет пункта.

Отчетените стойности за нитрати са под допустимата граница от 50 mg/l, а тези за трихалометани – под посочения максимум от 100 µg/l. В пунктовете са измерени и различни стойности на общата твърдост на водата, като най-високата е 5,12 mg-екв./dm³ при посочена допустима стойност 12 mg-екв./dm³. Свободният остатъчен хлор е отчетен в диапазона 0,3–0,4 mg/dm³.

Справката не съдържа конкретна дата на пробовземане. Затова от документа не може да се установи кога точно са взети пробите и не бива резултатите да се представят като измервания от определен ден. Те отразяват публикуваните от ВиК данни за качеството на питейната вода, но сами по себе си не позволяват пряко сравнение с пробите на „Активни потребители“.

Какво установява РЗИ – Пловдив

Отделна справка на Регионалната здравна инспекция – Пловдив обхваща мониторинг на питейната вода за периода от 1 до 16 октомври 2026 г. В нея са включени проби от Пловдив и населени места в областта.

За града са посочени осем проби, взети на 13 октомври от чешми в детски градини в шестте района – „Западен“, „Южен“, „Централен“, „Тракия“, „Източен“ и „Северен“. В обобщението на РЗИ е записано, че не са установени отклонения от изискванията към водата, предназначена за питейно-битови цели.

Тези резултати също трябва да се разглеждат в контекста на конкретните места и периода на мониторинга. Те не доказват автоматично какво е качеството на водата във всеки водопровод, сграда или жилище в града, нито могат да бъдат приравнени към изследване с различни точки на пробовземане.

Твърдата вода не означава непременно замърсена вода

Общата твърдост е показател за съдържанието на разтворени калциеви и магнезиеви соли. По-високата твърдост може да води до образуване на котлен камък в уредите, но сама по себе си не е доказателство за микробиологично или химично замърсяване.

За оценка на безопасността на питейната вода е необходимо да се разглеждат конкретните физикохимични и микробиологични показатели, съпоставени с нормативните изисквания, както и мястото и моментът на вземане на пробата.

На този етап наличните данни очертават различни резултати от различни изследвания, но не дават основание те да бъдат обединени в един общ извод за качеството на водата в Пловдив. За коректно сравнение са необходими съпоставими проби и ясна информация за датите, местата и методиката на изследване.

снимка на корицата: от Bicanski / Pixnio