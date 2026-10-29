Събаряне на стара сграда запраши Мараша

За вероятно нарушение на Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив сигнализират жители на Мараша.Те недоволстват от тежко запрашаване в целия район в следствие на разрушаване на стара триетажна сграда на кръстовището на улиците „Осми март“ и „Жан Жорес“. Хората от района се оплакват, че са подали сигнали, но към този момент от тях няма резултат, а събарянето върви и в момента.



„При разрушаването се образува значително количество строителен прах, който се разпространява към съседните жилищни сгради. Не наблюдавам използването на система за оросяване или друга система за ограничаване на фините прахови частици.Два пъти подадох сигнал на 112 за незабавна проверка за спазването на чл. 4, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за опазване на околната среда на Община Пловдив, както и на чл. 41а от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Вече два часа няма нито представител на полицията нито на общината“, пише ни в сигнала си Пенчо Стефанов.