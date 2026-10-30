Нова онлайн карта показва как са се променяли имоти и терени през годините

Сателитни и въздушни изображения от различни периоди вече могат да се сравняват в кадастралния портал – полезен инструмент и за проверка на промените в застрояването в Пловдив

Как е изглеждал празният терен до блока преди няколко години? Кога се е появила нова сграда или е променена инфраструктурата около имота? Отговори на подобни въпроси вече могат да се търсят по-лесно чрез нова функционалност в Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) осигури публичен достъп до цифрова ортофотокарта на България, която позволява да се сравняват кадастралните данни с въздушни изображения на действителното състояние на терена. В портала са налични и по-стари изображения от 2011, 2019 и 2022 г., съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

За пловдивчани това може да бъде полезен начин за първоначална проверка на промените в квартала – например при ново строителство, промени в застрояването или преобразуване на свободни пространства.

Как да проверим даден имот

Картата е достъпна през портала на КАИС: kais.cadastre.bg/bg/Map.

Чрез нея потребителите могат да разглеждат местоположението на поземлени имоти, сгради, пътища и други обекти и да съпоставят кадастралната информация с въздушните изображения.

За да проследите как се е променял даден терен, можете да използвате следния подход:

Отворете картата в портала на КАИС.

Намерете интересуващия ви имот или терен.

Потърсете наличните картографски слоеве и изображения от различни години.

Сравнете видимото състояние на мястото в отделните периоди и обърнете внимание на промените в сградите, свободните площи и инфраструктурата.

Последните материали, предоставени на АГКК през март 2026 г., са от въздушни заснемания, извършени в периода 2023–2025 г. Те са обработени и включени в системата като отделен информационен слой.

Какво може и какво не може да докаже картата

Съпоставянето на изображенията може да помогне да се установи кога приблизително е настъпила видима промяна в даден терен. Това може да бъде отправна точка за граждани, които искат да проверят развитието на района около дома си или да подадат сигнал за съмнение за нарушение.

Важно е обаче да се прави разлика между видима промяна и доказано нарушение. Въздушните изображения сами по себе си не установяват дали даден строеж е законен, дали има издадено разрешение или дали са спазени устройствените планове. За това са необходими проверки в съответните регистри и документи от компетентните институции.

Според МРРБ новата функционалност създава допълнителни възможности за обществен и институционален контрол, като улеснява установяването на промени и евентуални несъответствия, които впоследствие могат да бъдат проверени.

Цифровата ортофотокарта се създава и актуализира от Министерството на земеделието и храните, а данните се предоставят на АГКК за използване в кадастралната система.