Ученици с увреден слух ще се обучават в нов STEM център за готвачи в Пловдив

135 961,89 лева са вложени в учебна кухня, търговска зала и високотехнологични пространства в СУ „Проф. д-р Стоян Белинов“

Нов STEM център за професионално обучение по готварство беше открит на 29 октомври в СУ за ученици с увреден слух „Проф. д-р Стоян Белинов“ в Пловдив. Образователната среда включва учебна кухня, зала за теоретична подготовка, учебна търговска зала и фотографско пространство, в които учениците ще могат да съчетават теорията с практически умения.

Инвестицията е в размер на 135 961,89 лева, или приблизително 69 515 евро. Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост по програмата за изграждане на училищна STEM среда.

От учебната кухня до търговската зала

Центърът обединява няколко пространства, предназначени за различните етапи на професионалната подготовка. Освен учебната кухня и залата за теоретични занятия, учениците разполагат с учебна търговска зала и фотографска стая.

За оборудването са закупени 3D принтер, различни видове принтери и фотографска техника. Според информацията на училището новата среда ще подпомага развитието на дигиталните компетентности, творческото мислене и практическите умения.

Пространствата и ресурсите са съобразени със специфичните потребности на учениците с увреден слух. Акцентът е върху визуалната комуникация, достъпността и активното участие в учебния процес.

Инвестиция в професионалната реализация

Целта на новата STEM среда е да разшири възможностите за професионално обучение и реализация на учениците. Съчетавайки технологии и практически занятия, центърът трябва да подпомага придобиването както на професионални, така и на дигитални компетентности.

„Откриването на STEM центъра е инвестиция не само в модернизирането на образователната среда, но и в потенциала на учениците с увреден слух. То е израз на стремежа към качествено и достъпно професионално образование, което преодолява бариерите, насърчава индивидуалните способности и предоставя реални възможности за професионално развитие и социално включване“, коментира пред репортер на Под тепето директорът на училището Златина Стаматова.

На откриването присъстваха кметът на район „Източен“ Емил Русинов, Десислава Христозова от общинската администрация, Бекир Марков от РУО – Пловдив, гл. ас. д-р Лиляна Чобанова, студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и представители на общността с увреден слух.

Проектът за изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи е с регистрационен номер на договор за финансиране BG-RRP-1.015-2140-C02. В предоставената информация е посочен и проект BG-RRP-1.015-2140-C01 „Училищна STEM среда“.