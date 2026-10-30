Ограничават движението заради изборните книжа в два района в града

Превозването на изборните книга за балотажа този уикенд ще затрудни шофьорите в града. Движението на пътни превозни средства по ул. „Христо Г. Данов“ в участъка между ул. „Бетовен“ и бул. „Руски“ – пред административната сграда на район „Централен”, както и по улиците „Доктор Никола Генадиев“ и „Княз Александър Екзарх“, ще бъде спряно утре от 11 часа. Това съобщиха от общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“.

Временната организация се въвежда заради получаването от секционните комисии на изборните книжа за втория тур на президентския вот в неделя, 1 ноември. Предназначените за това автомобили ще влизат откъм бул. „Руски“.

Поради същата причина от 11.45 часа утре ще бъде ограничено движението в крайната дясна лента на бул. „Шести септември“ пред кметството в район „Източен“, където ще спират коли, с които изборните книжа да се транспортират до секциите.

Движението ще се нормализира, след като процесът по предаване на ценните документи приключи.