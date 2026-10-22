Времето в Пловдив на 22 октомври: Облаци и дъжд преди студения фронт

Температурите ще достигнат около 20 градуса, а следобед в страната се очакват интензивни валежи и гръмотевични бури

Промяна на времето предстои в Пловдив в четвъртък, 22 октомври. Облачността ще се увеличава, а на места в Западна България се очакват превалявания. Максималната температура под тепетата ще бъде около 20 градуса.

През деня облаците временно ще се разкъсат, но от запад отново ще се увеличат. Следобед и през нощта срещу петък приближаващ студен атмосферен фронт ще донесе интензивни и значителни по количество валежи на много места в страната, придружени от гръмотевични бури, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

За четвъртък е обявен жълт код за интензивни валежи в осем области – Видин, Монтана, Враца, София-град, София-област, Перник, Плевен и Ловеч. Пловдивска област не е включена в предупреждението.

В петък идва захлаждане. С преминаването на студения фронт вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, а температурите ще се понижат. Очакват се валежи на много места в страната.

Препоръчително е шофьорите да следят актуалните прогнози и пътната обстановка, особено при пътуване към районите с обявен жълт код.

Снимка:Александра Тороманова