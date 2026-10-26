Времето в Пловдив на 26 октомври 2026 г.

Облаци и възможни слаби превалявания в началото на новата седмица, температурите ще достигнат 18 градуса

Предимно облачно време се очаква в Пловдив в понеделник, 26 октомври. Температурите ще бъдат между 9 и 18 градуса, а прогнозата допуска и слаби превалявания от дъжд.

Сутринта ще бъде хладна, с температури около 9–10 градуса. През деня въздухът ще се затопли до 18 градуса, но облачността ще се задържи. Ще духа слаб западен вятър.

Възможността за валежи остава, затова чадърът може да бъде полезен при излизане. Въпреки облачното време температурите ще останат сравнително меки за края на октомври.

Прогнозата може да се промени, затова е добре да бъде следена и актуалната метеорологична информация.

снимка: Valcho Karajov