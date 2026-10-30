Защо финансовите пазари са свързани и какво означава това за трейдърите?

Финансовите пазари не се движат изолирано. Лихвите, инфлацията, икономическите данни и нагласите към риска влияят едновременно върху валути, облигации, акции и суровини. Капиталът постоянно се пренасочва между различни активи в търсене на по-висока доходност или по-голяма сигурност. Затова движението на една валутна двойка рядко може да бъде обяснено само чрез нейната графика.

Какво свързва финансовите пазари?

Сред основните фактори са лихвените нива и щатският долар. Според Тригодишното проучване на Банката за международни разплащания (BIS) през април 2025 г. доларът участва в 89% от всички валутни сделки, а средният дневен оборот на валутния пазар достига 9,6 трлн. долара. При извънборсовите лихвени деривати той е 7,9 трлн. долара дневно. И двата пазара са пряко чувствителни към политиката на централните банки.

Връзките между отделните пазари най-често се проявяват по няколко начина:

Лихвени нива и валути

По-високите лихви могат да увеличат интереса към активите на дадена държава и съответно търсенето на нейната валута.

Доходност на облигациите

Доходността на държавните облигации отразява очакванията за бъдещите лихви и често оказва влияние върху движението на валутата.

Апетит към риска

При повишена несигурност инвеститорите обикновено намаляват експозицията си към по-рискови активи и търсят инструменти, възприемани като по-сигурни, например държавни облигации, японска йена, швейцарски франк или злато.

Цени на суровините

Петролът и металите могат да влияят върху валутите на държави, за които износът на суровини има значителна роля, сред които Канада и Австралия.

Тези зависимости не са постоянни. Корелацията между два пазара може да отслабне, да се засили или дори временно да промени посоката си.

Как лихвите в САЩ влияят на останалите пазари?

Лихвеният цикъл в САЩ е добър пример за подобна верижна реакция. Между март 2022 г. и юли 2023 г. Федералният резерв повиши основния си лихвен процент от 0–0,25% до 5,25–5,50%. Успоредно с това доходността на облигациите се повиши, доларът поскъпна спрямо редица основни валути, а американските акции преминаха през силен спад през 2022 г.

Примерът показва защо решенията на централните банки се следят не само от валутните трейдъри. Промяната в цената на парите може да се пренесе върху облигации, валути, акции и суровини почти едновременно.

Как трейдърите използват информацията от свързаните пазари?

Наблюдението на други пазари помага да се прецени дали даден технически сигнал е в синхрон с по-широката пазарна картина. Сред най-често следените индикатори са:

доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ;

индексът на щатския долар;

цените на петрола и златото.

Например ето какво обясняват експертите от TrendlineForex: ако валутна двойка показва технически сигнал в полза на долара, но доходността по американските облигации намалява и доларовият индекс също отслабва, сигналът получава по-малко потвърждение от останалите пазари.

Анализът между пазарите не дава готови точки за вход и не заменя управлението на риска. Той добавя контекст и помага на трейдъра да разбере какво стои зад движението на цената.