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24-годишен задигна дамска чанта от пейка на бул. „Марица“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:19ч, петък, 30 октомври, 2026
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Криминално проявеният пловдивчанин бил заловен минути след сигнала, срещу него е започнато бързо производство

24-годишен пловдивчанин е задържан, след като откраднал дамска чанта от пейка на бул. „Марица“ и побягнал. Сигналът за посегателството е подаден в следобедните часове на вчерашния ден в Трето районно управление, съобщиха от ОД на МВР – Пловдив.

Минути след получаването му полицаите установили и задържали извършителя. Мъжът е криминално проявен и е отведен в полицейския арест.

Срещу него е започнато бързо производство.

През изминалото денонощие на територията на областната дирекция са регистрирани общо 20 престъпления, като 15 от тях са разкрити, посочват още от полицията.

Снимката е илюстративна/архив

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:19ч, петък, 30 октомври, 2026
0 146 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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