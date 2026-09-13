Възстановиха входна алея към еврейските гробища

Възстановените входна алея и пешеходни пространства към еврейската част на Централните гробища бяха открити днес на специална церемония. Освен пешеходното пространство е поставена е поставена и входна табела – монумент, изработен от скулптора Иван Тотев. Цялата организация е дейност на „Шалом“ с финансово дарение на уважаваното семейство пловдивски лекари доц. д-р Нарцис Калева – Ходжева и д-р Гюрай Ходжев.

Събитието бе водено от Моис Капон, ученик от гимнацията по сценични кадри, заедно с Кристиян Ангелов, представител на „Шалом“ за Пловдив. Няколко думи каза един от основните дарители д-р Нарцис Калева: „В Европа има стотици еврейски гробища, но една от големите разлики с тях тук в Пловдив – както и в другите градове на днешна България – е, че тук погребаните хора имат наследници в същия град“, каза тя.

Президентът на Република България от 1997 до 2002 година Петър Стоянов допълни, че тук има известни пловдивчани, доктори, учители, търговци, както и просто приятели, комшии, като също акцентира на разликата, че пловдивските евреи имат живи наследници и допълни, че актът на спасяването на българските евреи е повод за гордост, различен от този на други държави, които се гордеят с военни победи. При тях винаги има победител и победен, но ние не се гордеем, че се победили някого, а че сме спасили тези близо 50 000 души, каза той.

На откриването присъства и зам.-кметът по култура на Пловдив Пламен Панов, скулпторът Иван Тотев, бившият външен министър Соломон Паси със съпругата си, също бивш министър – Гергана Паси, както и други пловдивски общественици.