Жълт код за дъждове и бури в 8 области

Студен атмосферен фронт носи интензивни валежи, а през уикенда сутрешните температури на места ще паднат до 1 градус

Рязка промяна на времето се очаква в края на седмицата. В четвъртък, 22 октомври, в части от Западна България е обявен жълт код за интензивни валежи, а в петък студен атмосферен фронт ще донесе дъждове и значително понижение на температурите.

Предупреждението за четвъртък обхваща областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София-град, София-област и Перник.

Дъждове и гръмотевични бури в четвъртък

През деня облачността временно ще се разкъса, но от запад отново ще се увеличи. На места в Западна България ще превали, а следобед и през нощта срещу петък с приближаването на студения фронт се очакват интензивни и значителни по количество валежи. Ще има и гръмотевични бури.

Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 20 и 25 градуса, а в София – около 19 градуса. В Източна България и северно от планините ще духа временно силен южен-югозападен вятър.

При жълт код е възможно да се стигне до локални наводнения и затруднения при пътуване заради намалена видимост и риск от аквапланинг. Препоръчва се шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

В петък нахлува студен въздух

В петък времето ще остане облачно, с валежи на много места в страната. В отделни райони на Централна и Източна България дъждовете ще бъдат интензивни и значителни по количество, а в югоизточните части ще има и гръмотевични бури.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като с него ще нахлува по-студен въздух. Дневните температури ще се понижат осезаемо, най-вече в Северна България. До вечерта облачността от запад ще започне да се разкъсва.

По-студени сутрини през уикенда

В събота облачността ще намалее над по-голямата част от страната, като най-късно това ще стане в североизточните райони. В низините и котловините преди обяд ще има условия за мъгли.

Сутрешните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а в Източна България – до 10–12 градуса. През деня температурите слабо ще се повишат.

В планините в четвъртък се очакват валежи и гръмотевици, а по най-високите върхове на Рила и Пирин дъждът ще се примесва със сняг.

Снимка: Stanimir Petkov Photosmile