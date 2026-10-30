Полицията стартира акция „Зима”

Полицията стартира традиционната си акция „Зима“ в изпълнение на превантивната национална кампания за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм. Тя ще върви през целия ноември, като ще се осъществява на три последователни етапа по 10 дни – всеки насочен към определени участници в движението.

Първият е кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата” /1-10 ноември/, в която ще се проверява наличието на необходимото оборудване и изправността на светлинните и светлоотразителни системи.

Следва кампания „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя” /11-20 ноември/, която се фокусира върху превенцията над поведението на пешеходците и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходци.

Третият етап е кампания „Безопасно шофиране през зимата” /21-30 ноември/, насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи, над поведението на шофьорите и пътниците.

В рамките на акцията ще бъде отбелязан и Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП, който тази година е на 15 ноември.