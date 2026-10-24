Времето в Пловдив на 24 октомври 2026 г.

Слънчева събота с хладна сутрин и температури до 19 градуса очаква Пловдив

По-спокойно и предимно слънчево време се очаква в Пловдив в събота, 24 октомври. Очаква се облачността да намалее, а през деня температурите ще се повишат до около 19 градуса.

Минималните температури в града ще бъдат около 9 градуса, а в сутрешните часове ще бъде осезаемо по-хладно, затова връхната дреха ще е необходима за ранните разходки. През следобеда условията ще са по-подходящи за дейности на открито.

Снимка: Stanimir Petkov Photosmile