Световноизвестният цигулар Васко Василев гостува тази вечер в рамките на фестивала „Opera Open“ с концерта „Пътешествието“.

Спектакълът е на 8 юли (сряда) от 21 часа на сцената на Античния театър в Пловдив и събира международни музиканти и артисти в специална музикална програма.

Под диригентството на Петър Тулешков и с видеодизайн от Петко Танчев, концертът ще предложи мултимедийно преживяване, в което музиката и визуалното изкуство се преплитат.

На сцената заедно с Васко Василев ще бъдат концертмайсторът Балаш Шварц и солистите Памела Никълсън – пиано, Чико Алхесирас – кийборд, Карлос Йаве – китара, Хуан Ередия – перкусии. Специално участие ще има и певицата Керана.

В мащабния проект се включва и Оркестърът на Опера Пловдив, който ще допълни музикалното пътешествие с характерния си сценичен заряд.

Концертът „Васко Василев: Пътешествието“ е част от афиша на тазгодишното издание на фестивала „Opera Open“ и обещава вечер, съчетаваща класическа музика, модерни звучности и впечатляваща сценична атмосфера.