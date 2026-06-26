Амортизираните подложки са прибрани, а сред обсъжданите варианти е използването на възглавниците, произведени за културни събития на „Пловдив 2019“

Античният театър е една от най-посещаваните културни сцени в България и емблема на Пловдив, която всяко лято посреща хиляди зрители за концерти, оперни спектакли, театрални представления и фестивали. Наред с впечатляващата атмосфера на древния паметник обаче съществува и един по-практичен въпрос, който редовно вълнува публиката – удобството при сядане върху каменните седалки.

През последната седмица посетители на Античния театър забелязаха липсата на възглавниците, които години наред осигуряваха допълнителен комфорт по време на по-дългите спектакли. Проверка на „Под тепето“ показа, че подложките са прибрани, тъй като са амортизирани след продължителна употреба и вече не отговарят на необходимите условия за използване.

В момента се обсъждат възможности за намиране на ново решение.

Сред вариантите е използването на налични възглавници, произведени през годините за различни културни инициативи в града, включително такива, създадени за събития, свързани с програмата на Европейска столица на културата.

Припомняме, че творческото студио punkt•studio в Пловдив е създаде впечатляващата визуална идентичност за миналогодишния летен фестивал Opera Open на Държавна опера Пловди. За „Вълнуващото начало на „Opera Open 2025“ от екипа представиха колекция с елегантни постелки за вековните мраморни седлаки, които се предлагаха на специален щанд по време на събитията от фестивала на Античния театър, но по онова време публиката не прояви особен интерес. Сега те могат да бъдат поръчани в от пловдивското студио Punkt, показа репортерската ни проверка.

През септември м.г. по време на откриването на ХХI-вото издание на Есенния салон на изкуствата, който стартира с концерт-спектакъл на Античния театър, от Община Пловдив и ОФ „Пловдив 2019“ изненадаха еднократно публиката със специален сувенир – мемори седалки за мраморните пейки.

Подложките с бранда на Европейска столица на културата и Античния театър, бяха презентирани като идея на кмета Костадин Димитров и жест към публиката, която прекарва часове върху мраморните пейки над античната сцена. Малцина от VIP гостите ги получиха като подарък, а за цялата вечер имаше само 2 продажби. После „жестът“ бе прибран и повече не се появи.

Снимки: Под тепето

Стар проблем за една от най-обичаните сцени в България

Темата за комфорта на зрителите не е нова. Каменните седалки на Античния театър са част от неговата автентичност и историческа стойност, но при продължителни представления често се оказват предизвикателство за посетителите.

Особено през пролетта и есента студеният камък създава неудобство, а след летни валежи част от използваните през годините подложки задържат влага и се нуждаят от допълнителна поддръжка преди началото на спектаклите.

Затова не са малко пловдивчани, които отдавна са възприели собствена практика и носят малки възглавници, постелки или одеяла за по-комфортно преживяване.

Как решават проблема в античните театри по света

Оказва се, че казусът далеч не е специфичен само за Пловдив.

В редица антични театри в Гърция, сред които световноизвестният Епидавър и Одеонът на Херод Атик в Атина, посетителите традиционно носят собствени подложки за сядане. Практиката е толкова разпространена, че често се препоръчва още при закупуването на билети.

В Италия някои от големите исторически сцени предлагат възглавници под наем срещу символична такса. По този начин се осигуряват средства за почистване, поддръжка и подмяна на износените бройки.

Друг подход се използва при част от големите летни фестивали във Франция, където за определени събития се монтират временни сезонни седалки, които не нарушават целостта на археологическите обекти и се демонтират след края на програмата.

Възможно ли е пловдивско решение?

Специалисти коментират, че най-подходящият вариант за Античния театър вероятно е комбинация от различни подходи – част от публиката да използва собствени подложки, а за посетителите да бъдат осигурени допълнителни възглавници, които да се предоставят и съхраняват организирано по време на събитията.

Подобно решение би съчетало комфорта на зрителите с необходимостта от опазване на една от най-ценните културно-исторически забележителности на Пловдив.

Докато институциите обсъждат най-добрия подход, едно остава сигурно – въпросът с удобството на публиката продължава да бъде част от големия разговор за това как древното наследство и съвременният културен живот могат да съществуват в хармония на една от най-красивите сцени под тепетата.

Снимка на корицата: Stanimir Petkov Photosmile /State opera Plovdiv – Държавна опера Пловдив