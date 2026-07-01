Какво ще гледаме през юли в Пловдив

Юли традиционно е най-силният месец в културния календар на Пловдив. Градът ще предложи десетки концерти, фестивали, театрални спектакли, кино на открито, изложби и оперни вечери, а почти всяка вечер ще има по няколко събития на различни сцени.

Ето част от най-интересните акценти, които не бива да пропускате.

Opera Open превзема Античния театър

Един от най-очакваните летни фестивали продължава с богата програма през целия месец. Сред спектаклите са „Набуко“, „Семирамида“, „Травиата“ и „Аида“, както и мюзикълите „Семейство Адамс“ и „Коса“.

Сред специалните събития се откроява мултимедийният спектакъл „Пътешествието“ на цигуларя Васко Василев на 8 юли.

Робърт Плант идва в Пловдив

Безспорно едно от музикалните събития на лятото ще бъде концертът на легендарния вокалист на Led Zeppelin Робърт Плант, който ще излезе на сцената на Античния театър на 6 юли със своя проект Saving Grace и певицата Сюзи Диан.

Hills of Rock отново събира рок феновете

От 24 до 26 юли Гребната база отново ще се превърне в рок столицата на България с поредното издание на Hills of Rock. Фестивалът традиционно събира хиляди фенове от страната и чужбина.

Преди него на същото място ще се проведат и фестивалите PhillGood (17–19 юли) и Be4 Hills (23 юли).

Джазът се завръща в края на месеца

В края на юли започва и Plovdiv Jazz Fest с два концерта в Лятно кино „Орфей“.

На 28 юли ще свири световноизвестният арменски пианист Тигран Хамасян, а на 31 юли пловдивската публика ще чуе норвежкия саксофонист Ян Гарбарек и неговата група.

Театър под звездите

Летните сцени в града ще предложат и богата театрална програма.

Сред заглавията са:

„И верният отговор е“;

„Това не го казвай!“;

„С жените за риба“;

„Неделя сутрин“;

„ПоетиТе и ЖенаТа“;

„Игра за двама“;

„Съседите отгоре“.

Представленията ще се играят в Лятно кино „Орфей“ и Летния театър.

Кино на открито в целия град

Любителите на седмото изкуство могат да избират между две инициативи.

Фестивалът „Филмови нощи във Филипополис“ започва на 4 юли в Лятно кино „Орфей“, а „Кино под звездите“ продължава с безплатни прожекции в парковете „Каменица“, „Лаута“, „Рибница“, „Прослав“, „Тракия“ и „Ружа“.

Концерти за всякакъв вкус

През юли пловдивчани ще могат да чуят още:

Михаела Филева – 10 юли;

Виктория Кирилова – 5 юли;

Веско Ешкенази и Стоян Караиванов – 13 юли;

Веселин Маринов – 17 юли.

Изложби и фестивали

През целия месец продължават изложбите „Жената през хилядолетията“ в Регионалния археологически музей и „90 години – 90 картини“ на Румен Гашаров.

Сред акцентите са още фестивалите „Лято в Стария град“, „Уикенд в Пловдив и Винени нощи във Филипополис“, както и Международният фолклорен фестивал, който започва на 27 юли на Античния театър.

Пълната програма на културните събития е публикувана в туристическия портал на Пловдив.