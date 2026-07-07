Община Пловдив финансира 34 проекта по „Гражданска активност“, бюджетът за 2026 г. е изчерпан

Фестивали, концерти, изложби, филми и образователни инициативи ще получат близо 80 хил. евро по Компонент „Гражданска активност“ от програмата „Култура“

Пълен списък на проектите

Община Пловдив ще финансира 34 културни проекта по Компонент 3 „Гражданска активност“ от програмата „Култура“, след като предвиденият бюджет за 2026 година в размер на 79 489,88 евро вече е напълно изчерпан. От отдел „Култура, археология и културно наследство“ съобщиха, че приемът на нови проектни предложения по компонента се прекратява.

Одобрените инициативи обхващат широк спектър от културни събития – фестивали, концерти, изложби, театрални спектакли, литературни и образователни проекти, инициативи за деца, както и прояви, насочени към съхраняване на традициите и привличане на нови публики.

Сред проектите, които ще получат финансиране, са Фестивалът за видео изкуство, „Моцарт Фест Пловдив 2026“, Международният фестивал за античен театър EX MACHINA, XV конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“, „Born2dance Festival 2026“, „Късо кино във Фарго“, танго фестивалът Plovdiv Tango Weekend, както и документалният филм „Българската рокля“.

Подкрепени са още литературни и издателски инициативи като „Критически страници“, „Книги на колела: Чети, смени, сподели“ и „Пловдивските писатели от вчера“, както и образователни проекти за деца, сред които „Забавни мозайки: Археология 4+“, „Mosaic Code – Кодът на мозайките“ и „Панорама на детското творчество 2026 – Хармония в цветове и звуци“.

Финансиране получават и инициативи на читалища и неправителствени организации, насочени към активното участие на местните общности – „Петъци без екрани“, „Различното лято 2026“, „Забавления безкрай“, „От тепе на парк: По следите на Веселопеда“, „Пространство 4000 – Корените на квартала“ и други.

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Размерът на отпуснатите средства за повечето проекти е около 2 500 евро, като общо разпределената сума достига определения бюджет от 79 489,88 евро.

Ето и пълен списък на проектите по Компонент 3 „Гражданска активност“, техните получатели и одобрените суми в евро:

1. Фестивал за видео изкуство – ЕТ Емил Миразчиев, сума: 2556,46

2. „Палимсест на времето“– изложба и лекция от хърватски фотограф Станко Абаджич – Фондация „Пловдивско фотографско средище“, сума: 2528,00

3. „Музикален завет II – Интеграл на 32-те сонати за пиано на Бетовен“ – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив ВУЗ, сума: 2532,00

4. „През чудния месец май“, шесто издание – Сдружение „Изкуство във времето“, сума: 2555,47

5. „Забавления безкрай“ – Народно читалище „Шалом Алейхем-1945г.“, сума: 2555,00

6. XV конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“ – Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“, сума: 2556,46

7. „Театърът на сенките – Експериментът. Традиция с иновации“ – Сдружение „АртеВизия“, сума: 2274,00

8. „Моцарт Фест Пловдив 2026“ – „Сотто воче“ ЕООД, сума: 2555,00

9. „Критически страници“ – „Нула32“ ООД, сума: 2541,00

10. „Окото на пауна“ – разпространение“ – Фондация ПРО ЛИБРИС, сума: 2550,00

11. „Различното лято 2026“ – Народно читалище „Младост – 1983 г.“, сума: 2554,54

12. „Изиграй гнева – 2026“ – Сдружение „Театър на отговорността“, сума: 2529,00

13. „Петъци без екрани“ – Народно читалище „Съвременник – 1986“, сума: 1200,00

14. „Книги на колела: Чети, смени, сподели“ – „Сателит-ЕС“ ООД, сума: 2550,00

15. „# Пространство Култура“ – „Център за опит и идеи САЛВЕ“ ЕООД, сума: 2086,00

16. „Празнични концерти CANTOARE 2026“ – Сдружение „Хор Тримонциум“, сума: 2255,33

17. „Прераждане“ – танцово театрален мултимедиен спектакъл – „Мюзикхолен театър Пловдив“ СД, сума: 2556,46

18. „Панорама на детското творчество 2026 – „Хармония в цветове и звуци” – Сдружение „Духовно огледало“, сума: 2485,00

19. „Пловдивските писатели от вчера“ – Сдружение ,,Дружество на писателите –Пловдив“, сума: 2300,40

20. „EX MACHINA Международен фестивал за античен театър“ – Фондация „Античен театър Огнян Радев“, сума: 2556,46

21. „Традиционна изложба международен пленер рисунка голям формат „Диалог“ – Училищно настоятелство при … за сценични и екранни изкуства, сума: 1880,00

22. „Приказка за чадъри и любов“ – „Съксес фул“ ЕООД, сума: 2515,00

23. „Късо кино във „Фарго“ – „Клуб Синема“ ООД, сума: 2551,00

24. „Концертни премиери“ – Фондация „Професор Иван Спасов“, сума: 2550,00

25. „Забавни мозайки: Археология 4+“ – Народно читалище „Захари Стоянов – 1984“, сума: 2553,39

26. „От тепе на парк: по следите на Веселопеда“ – Сдружение „Мале-мале“, сума: 2556,00

27. „Образователна програма за културното наследство на Филипопол: „Mosaic Code – Кодът на мозайките“ – НЧ „Проф. Кирил Дженев-2018”, сума: 2250,00

28. „Plovdiv Tango Weekend with Carlos & Mirella“ – „Танго афисионадо“ ДЗЗД, сума: 2545,56

29. „Документален филм „Българската рокля“ – Николай Владимиров Василев, сума: 2500,00

30. „Цветовете на вятъра: Балкански и азиатски импресии“ – Фондация „Петко Груев Стайнов“, сума: 2556,00

31. „Коледен фестивал „Весела Коледа в парка“ – „Акава Академи“ ЕООД, сума: 2556,00

32. „Пространство 4000 – „Корените на квартала” – Фондация „Инбитуийн Фондация за Изкуства“, сума: 2250,00

33. „Конкурс за елегантност „Дръстър“ – гр. Пловдив“ – Сдружение „Автомобилен спортен клуб „Ретро“, сума: 1500,00

34. „Born2dance festival 2026“ – „Born 2 dance“ ЕООД, сума: 450,35.

Компонент 3 „Гражданска активност“ е насочен към подкрепа на творчески формации, артисти, читалища и културни организации за реализиране на инициативи в различни жанрове на изкуството, културни събития в кварталите на Пловдив, проекти за обучение на деца, работа с уязвими групи, съхраняване на традициите и развитие на нови форми за участие на местната общност в културния живот на града.