Възглавниците се връщат на Античния театър още този уикенд

Около 1000 подложки, изработени за „Пловдив 2019“, ще бъдат предоставени на организаторите на събития. Предстои поръчка и на нови постелки

Решение за липсващите възглавници на Античния театър вече има. Репортер на „Под тепето“ научи, че още през настоящите почивни дни публиката на спектаклите отново ще може да използва подложки за сядане.

Около 1000 възглавници, изработени по инициатива на фондация „Пловдив 2019“ за културни събития в града, ще бъдат предоставени на организаторите на проявите на Античния театър. Така те отново ще влязат в употреба след като досегашните подложки бяха прибрани заради амортизация след години интензивно използване.

Припомняме, че през септември м.г. по време на откриването на ХХI-вото издание на Есенния салон на изкуствата, което стартира с концерт-спектакъл на Античния театър, от Община Пловдив и ОФ „Пловдив 2019“ изненадаха еднократно публиката със специален сувенир – мемори седалки за мраморните пейки. Подложките с бранда на Европейска столица на културата и Античния театър, бяха презентирани като идея на кмета Костадин Димитров и жест към публиката, която прекарва часове върху мраморните пейки над античната сцена. Малцина от VIP гостите ги получиха като подарък, а за цялата вечер имаше само 2 продажби.

После „жестът“ бе прибран и повече не се появи. Репортерското ни проучване показа, че от произведените към онзи момент 2000 броя, днес има малко над 1000 останали такива подложки.

По информация на „Под тепето“ вече се подготвя и нова поръчка за изработването на постелки за сядане, които да осигурят по-дългосрочно решение за комфорта на зрителите на една от най-посещаваните културни сцени в България.

Новината идва само ден след публикацията на „Под тепето“, посветена на съдбата на изчезналите възглавници на Античния театър, която предизвика активна дискусия сред читателите. Повечето коментиращи споделиха, че предпочитат по-хигиенични и лесни за поддръжка решения, като част от тях разказаха, че от години носят собствени постелки или възглавници за по-комфортно преживяване по време на спектаклите.

Практиката е добре позната и в много антични театри в Европа, където посетителите често използват лични подложки или могат да наемат такива на място. Предстоящото връщане на възглавниците в Пловдив е стъпка към подобряване на условията за публиката, докато се търси трайно и устойчиво решение за една от емблематичните сцени на града.

Очаквайте продължени по темата.