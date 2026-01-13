Ръст на туризма в Пловдив: Приходите от нощувки скочиха с 20% през ноември

На фона на националните данни, Пловдивска област се нарежда сред регионите с по-добро представяне

Данните на НСИ потвърждават, че Пловдив продължава да затвърждава позициите си като водещ туристически център не само през активния сезон, но и през по-слабите за туризма месеци

Чужденци от кои държави посещават града под тепетата най-много

Приходите от нощувки в Пловдивска област през ноември 2025 г. достигат 10,4 млн. лева, което е ръст от 20% спрямо същия месец на предходната година. Това показват данните за дейността на местата за настаняване, съобщени от Териториалното статистическо бюро – Юг към НСИ.

По-голямата част от приходите са реализирани от български туристи, които са похарчили 8,4 млн. лева за нощувки. Чуждестранните гости са донесли 2 млн. лева приходи.

Повече нощувки и повече туристи

През ноември в област Пловдив са функционирали 224 места за настаняване с 10 и повече легла. Леглата по данни на НСИ към тази дата в Пловдивско са 12 879. Общият брой на реализираните нощувки достига 128 200, което е близо 10% увеличение спрямо ноември 2024 г.

Пренощувалите туристи са 67 800 души, като 82% от тях са български граждани. По-голямата част от българските туристи са избрали хотели с 3, 4 и 5 звезди, докато чуждестранните гости са предпочели основно места за настаняване с 4 и 5 звезди.

Кои чужденци посещават Пловдив

Най-много чуждестранни туристи в Пловдивска област през ноември са били граждани на Турция, Гърция, Германия, Италия и Обединеното кралство, сочи статистиката.

Пловдив над средния ръст за страната

На фона на националните данни, Пловдивска област се нарежда сред регионите с по-добро представяне. През ноември 2025 г. в страната са функционирали 2 166 места за настаняване с 10 и повече легла, като общият брой на нощувките е 1 027 700, или 8,8% повече спрямо година по-рано.

Българските граждани са реализирали 737 400 нощувки, а чужденците – 290 300. В сравнение с тези показатели, ръстът на приходите от нощувки в Пловдивска област значително изпреварва средния за страната.

Стабилни резултати

Данните показват, че положителната тенденция не е еднократна. През октомври 2025 г. нощувките в Пловдивска област са били 133 900, което е увеличение от 7,7% спрямо същия месец на предходната година.

Данните на НСИ потвърждават, че Пловдив продължава да затвърждава позициите си като водещ туристически център не само през активния сезон, но и през по-слабите за туризма месеци – сигнал за по-устойчив и целогодишен интерес към града и региона.