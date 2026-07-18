Мястото в Пловдив, където месото е религия

Дори името му звучи вкусно. Porky’s BBQ е мястото в Пловдив, където месото не е просто част от менюто, а цяла религия.

Тук скарата е в центъра на всичко, а ароматът на добре приготвено месо може да накара човек да промени маршрута си. Пържолите са с размери, достойни за „Семейство Флинтстоун“, а всяка порция е създадена за хора с истински апетит.

Менюто предлага богато разнообразие от BBQ специалитети – от сочни ребра и свински и телешки шишчета до свински ушички, телешки опашки, поркета и агнешки котлети. За тези, които предпочитат класиката, има и домашни бургери и традиционни български ястия.

Каймата се приготвя на място, а качеството на месото е в основата на цялата концепция. Независимо дали сте дошли за огромен стек, сочни ребра или нещо по-традиционно, тук едно е сигурно – няма да си тръгнете гладни.

Има причина хората да се връщат в Porky’s BBQ. Защото всички знаем, че е по-добре да си около скарата, отколкото далече от нея.

Нали?

Снимки: Стела Мантарева

Текстът е част от печатното издание Къде да ядем в Пловдив 2026? – колаборация на двуезичния дигитален пътеводител Lost in Plovdiv и Под тепето. Онлайн може да го разгледате тук: