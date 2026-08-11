Пловдив затяга правилата за нощния живот

По-строг контрол за заведенията с удължено работно време, край на „частните партита“ след затваряне и нов режим за площадките след 22 часа

Алкохолът по улици, площади и паркове остава забранен

Нови правила за нощния живот и обществения ред в Пловдив предлага Общината с проект за промени в Наредбата за осигуряване на обществения ред. Документът вече е публикуван за обществено обсъждане, а предложения и становища могат да се подават до 10 септември 2026 г.

Една от важните промени засяга заведенията с удължено работно време. За тях се предвижда по-строг контрол, като към необходимите документи ще се изисква и предварително писмено становище от съответното районно управление на МВР.

За заведенията, разположени в жилищни сгради или сгради със смесено предназначение, остава и изискването за решение на общото събрание на собствениците.

Край на „частното парти“ след края на работното време

Проектът предвижда след изтичането на разрешеното работно време да бъдат прекратени не само обслужването и достъпът на клиенти, но и почистването, зареждането и озвучаването.

На входа на обекта трябва да бъде поставена табела „Затворено“.

Новото е, че тези изисквания ще важат и когато заведенията се опитват да продължат дейността си под формата на „частно парти“ или „частно мероприятие“.

При две констатирани нарушения разрешението за удължено работно време ще бъде отнемано.

Какво се случва с алкохола по улиците?

Забраната за употреба на алкохолни напитки и други упойващи вещества на обществени места остава.

Тя е записана изрично в чл. 9, ал. 1, т. 7 и обхваща улиците, площадите, парковете, зелените площи и другите обществени места.

От Общината уточняват, че отпадат само дублиращи разпоредби. Запазва се и отделната забрана за употреба на алкохол и други упойващи вещества в превозните средства на обществения транспорт.

Детските и спортните площадки – с нов режим след 22 часа

За първи път в наредбата се предвиждат отделни правила за площадките за игра и спорт.

Използването им извън предназначението им между 22:00 и 08:00 часа ще бъде забранено.

Общината мотивира промените с необходимостта правилата да бъдат по-ясни и лесни за прилагане, а контролът – по-ефективен.

Проектът въвежда и конкретни определения за „обществени места“, „електронни усилвателни устройства“ и „мероприятие“, с което според администрацията трябва да се ограничат възможностите за различно тълкуване на текстовете.

Какво отпада от наредбата?

От проекта са премахнати разпоредби, които дублират националното законодателство – включително за шума, оръжията и пиротехническите изделия, етажната собственост и други.

Това не означава отпадане на съответните забрани. Те продължават да действат на основание на законите, които ги уреждат.

След приключването на общественото обсъждане всички постъпили предложения и становища ще бъдат разгледани, преди проектът да бъде внесен за обсъждане и гласуване от Общинския съвет.

