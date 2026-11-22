„Петел“ пренася френската си кухня от селския мегдан в центъра на града, близо до Халите

Френско бистро, което привлече почитатели на 22 километра от Пловдив, се мести на Главната улица. „Петел“ напуска Малък Чардак, за да отвори нова глава от историята си в сърцето на града.

Зад проекта стоят парижанинът Гийом и неговата половинка Радост, които преди близо две години превръщат стара селска кръчма в малко френско бистро. Мястото печели публика с необичайното си меню, в което присъстват свински уши по парижански, жабешки бутчета и традиционна френска лучена супа.

Новият адрес на „Петел“ ще бъде на Главната улица, в близост до Халите. Така кухнята, заради която досега любителите на различните вкусове трябваше да пътуват до Малък Чардак, ще бъде много по-близо до пловдивската публика.

Повече за историята на Гийом и Радост, концепцията на бистрото и кулинарните му специалитети разказва Lost in Plovdiv в своя материал за преместването на „Петел“.