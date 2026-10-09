Тийнейджър убил майка си в Кършияка

Следствени действия се извършват в нова жилищна сграда на ул. „Брезовска“

Следствени действия текат в момента в района на ул. „Брезовска“ в пловдивския квартал „Кършияка“. Полиция, представители на прокуратурата и криминалисти са на място пред нова жилищна сграда, а районът е под засилен контрол.

По непотвърдена информация се проверяват данни за тежко криминално престъпление, при което е загинала жена. Към този момент обаче няма официално потвърждение от компетентните институции за извършено убийство.

Според живеещи в района от нова кооперация е изведено лице от мъжки пол. По информация на Под тепето тийнейджър е убил майка си.

Двамата живеели от скоро в сградата, не са от Пловдив, разказват съседи. Твърди се, че са се преместили от Стара Загора.

Очаквайте подробности.