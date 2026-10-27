Бившият началник на Пето районно поема временно новия пост в ОД на МВР – Пловдив

Иван Чочков е временно назначен за втори заместник-директор на Областната дирекция на МВР – Пловдив. Новото назначение беше официално потвърдено за медията ни от пресцентъра на ОД на МВР – Пловдив.

Чочков е бивш началник на Пето районно управление в район Тракия. След това е бил преназначен в отдел „Криминална полиция“, а сега поема ръководна позиция в областната дирекция.

Промяната е поредната от серията кадрови рокади в пловдивската полиция през последните месеци.

Припомняме, че миналия месец главен инспектор Тихомир Николов застана временно начело на сектор „Пътна полиция“. Той е дългогодишен служител в „Охранителна полиция“. До промяната звеното се ръководеше временно от служител от собствения му състав. Рокадата последва преназначаването на комисар Радослав Начев на длъжността заместник-директор на ОД на МВР – Пловдив през юли.

Преназначиха Радослав Начев за зам.-щеф на пловдивската полиция

Промени имаше и в ръководството на отдел „Криминална полиция“. Дългогодишният му началник комисар Георги Ташев напусна поста в Пловдив и пое ръководството на криминалистите в Пазарджик. Той оглавяваше отдела от юли 2019 г.

Кадровите промени се извършват в рамките на заявеното от директора на ОД на МВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов намерение за преструктуриране на дирекцията и промени на различни нива с цел повишаване на ефективността на работата. Самият той оглави отново дирекцията под тепетата през март т. г.

Кой е Иван Чочков?

Иван Чочков е роден през 1971 г. в Пловдив. Завършил е тогавашната гимназия „Георги Димитров“, милиционерското училище в Пазарджик и Академията на МВР в София. Преминал е и обучение в Международната академия по правоприлагане ILEA в Будапеща.

Кариерата му в системата на МВР започва през 1991 г. През годините е работил като постови и патрулен полицай, младши районен инспектор и оперативен работник в Трето районно управление. По-късно се занимава с разследване на кражби на автомобили, а през 2001 г. започва работа в група „Убийства“. През 2005 г. поема ръководството на група „Грабежи“, а от 2010 г. до лятото на 2018 г. оглавява сектор „Оперативен анализ“ към ОД на МВР – Пловдив.

През септември 2018 г. е назначен за началник на районното управление в район „Тракия“, като поема поста на 10 септември. По-късно оглавява Пето районно управление в Пловдив.

Името на Чочков попадна в новините през септември 2023 г., когато проверка установи, че е шофирал с драстично превишена скорост. Тогавашният директор на ОД на МВР – Пловдив поиска от него да подаде оставка. Подробности за случая „Под тепето“ публикува в материалите „Шеф на Районно в Пловдив карал с над 100 км в града“ и „Шефът на Пето РУ в Пловдив е шофирал с превишена скорост“. През октомври същата година бе съобщено и за смяната му начело на районното управление в публикацията „Нов шеф и на Пето районно в Пловдив“.

Снимка на корицата: архив Марица