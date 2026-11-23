Споразумение предвижда трудовите правоотношения да продължат без прекъсване и да се запазят достигнатите социални и финансови права при преминаването към новия оператор

Как ще продължат работа железничарите, когато частният превозвач поеме част от пътническите влакове в страната? Това беше един от основните въпроси на срещата между представители на „Ивкони Експрес“ и служители на „БДЖ – Пътнически превози“ в Пловдив. В разговора са участвали и представители на синдикалните организации.

Срещата е част от поредица разговори в страната преди 13 декември – датата, от която новият оператор трябва да започне да обслужва Северния и Южния регион. За железничарите промяната означава не просто ново име върху разписанието, а преминаване към друг работодател и въпроси за заплащането, организацията на работата и социалните придобивки.

Именно тези теми са били поставени на масата в Пловдив. От „Ивкони Експрес“ съобщават, че са поели ангажимент да търсят решение за допълнителното материално стимулиране на машинистите, което да отчита особеностите на новата организация на превозите и реалния принос на служителите.

Какво се запазва при смяната на работодателя

По-същественият ангажимент е заложен в споразумение между БДЖ, „Ивкони Експрес“ и синдикалните организации, с участието на Министерството на транспорта и съобщенията и „Холдинг БДЖ“.

Според представената от компанията информация документът предвижда трудовите правоотношения да продължат без прекъсване при преминаването към новия работодател. Запазва се достигнатото равнище на трудови, финансови и социални права съгласно действащия Колективен трудов договор на БДЖ за 2026 г., както и действието на самия договор.

Това е важна гаранция за служителите в момент, когато се променя организацията на пътническите железопътни превози. Остават обаче практически въпроси, чиито отговори ще имат значение за ежедневната работа – включително как ще бъде организирано допълнителното стимулиране на машинистите.

„Наясно сме, че промяната носи много въпроси. Не подценяваме нито един от тях“, заявява изпълнителният директор на „Ивкони Експрес“ Георги Атанасов, цитиран в съобщението на компанията.

Не само нови влакове, а и хората зад тях

Предстоящата промяна засяга едновременно подвижния състав и железничарите, които ще осигуряват превозите. Както вече писахме, новият частен оператор ще получи за ползване част от вагоните и локомотивите на БДЖ, сред които и купейни вагони, ремонтирани в Пловдив.

Новият частен жп превозвач ще ни вози със соцшик – във вагони, ремонтирани в Пловдив

От 13 декември „Ивкони Експрес“ трябва да поеме Северния и Южния регион, а БДЖ да продължи да обслужва Западния. Така за първи път в новия модел частен оператор ще изпълнява значителна част от обществените пътнически железопътни превози.

След срещата в Пловдив предстои разговор със служителите в Бургас. От компанията заявяват, че ще продължат диалога със синдикатите и железопътните специалисти преди старта на услугата.