Честваме Рождество Богородично 

Рождество Богородично е един от най-големите празници на Православната църква, който се отбелязва на 8 септември. Според легендата, Дева Мария е родена в къщата на Йоаким и Анна, в Йерусалим. Отбелязва се от католици и православни. Празникът за Рождество на Пресвета Богородица се нарича също Малка Богородица или Рожен.

Традиции

Малка Богородица е един най-предпочитаните празници, на който се провеждат събори из цяла България. В този период стопанките пресаждат перуника, люляк и божур.

Според българските традиции денят се отбелязва предимно от жени, за да им помага Богородица в беда или тежка работа. Обичаят е стопанката на дома да приговя празнична пита.

Тя не трябва да шие и тъче, за да не се разболеят децата в дома.