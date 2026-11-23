Обвиниха служител на Община Хисаря за занижаване на такса смет на фирми

Разследването обхваща периода от 2020 до 2025 г. Според прокуратурата длъжностното лице е коригирало дължимите такси на различни юридически лица с цел лична облага

Окръжна прокуратура – Пловдив повдигна обвинение на длъжностно лице от Община Хисаря за престъпление по служба, свързано с коригиране на дължимите такси за битови отпадъци на различни юридически лица.

Според обвинението деянието е извършвано в периода от началото на 2020 г. до края на 2025 г. в Хисаря. Като длъжностно лице в общинската администрация обвиняемият е превишил властта си, като е променял размера на дължимата такса „Битови отпадъци“ за различни юридически лица с цел да набави за себе си облага. От прокуратурата посочват, че са настъпили значителни вредни последици.

Обвинението е по чл. 282, ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.

По досъдебното производство са извършени множество процесуално-следствени действия, сред които претърсвания и изземвания на документи, разпити на свидетели и събиране на голям обем информация.

На обвиняемия е определена мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 1500 евро. Разследването продължава.

От прокуратурата не посочват имената на обвиняемия, броя на засегнатите дружества или размера на предполагаемите вреди за общинския бюджет.