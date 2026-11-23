Конкретни стъпки за привличане на високотехнологични инвестиции и отваряне на китайския пазар за български производители бяха начертани по време на работна среща между областния управител на Пловдив Георги Янев и официална бизнес делегация от китайската провинция Шанси. Домакин на форума, който се проведе днес в конгресния център на „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ), бе основателят и изпълнителен директор на зоната Пламен Панчев. В разговорите се включиха още народният представител Катя Стайкова и Емил Вълков.

Срещата бе открита от народния представител Катя Стайкова, която приветства гостите в Пловдивска област. „С удоволствие си припомням моето посещение в провинция Шанси и съм искрено благодарна, че днес китайската делегация връща тази визита. Особено ценно е, че преминаваме към практическата част на нашите отношения и вече набелязваме конкретни теми и проекти за двустранно икономическо сътрудничество“, заяви тя пред участниците.

Областният управител Георги Янев представи Пловдивска област като водещ индустриален център с развито автомобилостроене, машиностроене, електроника, текстилно производство и логистика. Той изтъкна стратегическото предимство на региона като врата към единния европейски пазар и посочи „Тракия икономическа зона“ като доказан модел за успешно публично-частно партньорство с привлечени над 4 млрд. евро инвестиции и световни индустриални лидери.

Георги Янев отбеляза, че политиката на правителството на министър-председателя Румен Радев е последователно насочена към насърчаване на високотехнологичните инвестиции, подобряване на бизнес средата и разширяване на външноикономическите партньорства. Като успешен пример за вече реализирано китайско вложение в региона бе дадена новата фабрика за автомобилни алуминиеви компоненти на ZS Europe в индустриална зона „Марица“, открита именно от премиера Румен Радев преди два месеца.

Областният управител очерта конкретни посоки за партньорство с компаниите от китайската делегация – съвместни проекти във възобновяемата енергия и системите за съхранение на електроенергия, изграждане на европейски логистични центрове, както и възможностите в сектора на строителството и инженеринга.

Областният управител постави специален акцент и върху износа на български храни с висока добавена стойност – консервирани плодове и зеленчуци, напитки и вина. В рамките на инициативата „150 български продукта за Китай 2026“ Георги Янев предложи организирането на специализирана бизнес среща между китайски вносители и местни производители, както и задълбочаване на академичния обмен между пловдивските висши училища и университета „Сиан Дзяотун“ (Xi’an Jiaotong University).

„За нас партньорството има две еднакво важни страни – повече китайски инвестиции и технологии в Пловдивска област, но и по-добър достъп на българските производители до китайския пазар“, подчерта Георги Янев и декларира пълна институционална подкрепа за бизнеса.

В отговор ръководителят на китайската делегация Мън Дзюн (Meng Jun), заместник-генерален директор на Департамента по търговия на провинция Шанси, представи икономическия потенциал на своя регион и запозна домакините с профила на присъстващите китайски компании.

„Провинция Шанси, с административен център Сиан и население от близо 40 милиона души, е един от ключовите икономически, енергийни и високотехнологични центрове на Китай с БВП от над 500 милиарда долара. Освен с богатото си културно-историческо наследство и световноизвестната Теракотена армия, нашият регион е водещ индустриален хъб в производството на полупроводници, електромобили, нови енергийни технологии и тежко машиностроене, както и важен сухопътен логистичен портал на Китай към Европа. Силно заинтересовани сме от разширяване на търговския обмен и директните партньорства с индустриални зони и компании в Пловдив“, заяви Мън Дзюн.

Той представи и възможностите на товарния железопътен експрес Китай – Европа „Чанъан“ (Chang’an China-Europe Railway Express), чийто основен логистичен хъб се намира в столицата на провинцията Сиан. Като най-големия и натоварен сухопътен коридор за търговия между Китай и Европа, линията осигурява бързи двупосочни доставки и превръща Шанси в ключова врата за стокообмена с европейските пазари, включително за износ на българска продукция.