Още 4 модула от обучителната програма на фондация „Пловдив 2019“ стартираха през изминалата събота, 21 ноември. Ученици, записали се в направленията „Архитектура“, „Визуални изкуства“, „Дизайн и Реклама“ и “Танци“ проведоха първите си занятия този уикенд, след като седмица по-рано две други групи стартираха своите срещи.

Модул „Архитектура“ започна с пълна група от ученици между 8 и 12 клас, които се събраха в една от аудиториите на Академията за музикални, танцови и изобразителни изкуства. Под ръководствто на изкуствоведа Теодор Караколев и архитект Велиан Попов младежите се запознаха със специфични арихтектурни казуси, социални, културни и институционални въпроси от съвременната архитектура и активно дискутираха върху различни казуси, свързани с това кой решава визията на даден град, как изглеждат публичните пространства по света, кои им допадат, кои биха променили, как и защо. Събиранията на групата – както и всички в останалите панели на CultArt ще се проведат общо 15 пъти в следващите месеци.

В панела „Дизайн и Реклама“ друга група ученици се събраха в читалище „Шалом“, като се запознаха с работата и практически ситуации от дейността на студио „Пункт“ и различни представители от екипа. Младежите, участници в модула „Визуални изкуства“ се срещнаха с екипа на НеМузей, а тези от „Танц“ работиха с куратора Цвятко Маринов и неговия екип.