Деца и родители от Одрин пропътуваха около 170 км до Пловдив, за да участват в специален шахматен урок с европейската шампионка WGM Виктория Радева. Срещата се проведе в петък в шахматен клуб „Марица“ на ул. „К. Иречек“ 5.

Занятието беше на английски език, с превод на турски, а гостите останаха впечатлени както от посрещането, така и от знанията и уменията на пловдивчанката. След урока участниците заявили желание да продължат да развиват шахматните си умения, а някои от децата решили да започнат да учат английски, за да могат да общуват и да се обучават директно с Радева.

За доброто настроение на гостите и местните шахматисти се погрижили и фирмите „Бачково“, осигурила вода и сокове, и „Нико“, която предоставила торта, наречена „Тортата на приятелството“.

В знак на благодарност гостите подарили плакети на Виктория Радева и баща ѝ Славей Радев за приноса им към развитието на шахмата. Шахматистката споделила, че е трогната от уважението и признанието.

След урока се провела и приятелска среща между децата от клуба и гостите от Одрин. Организаторите подчертават, че в подобни събития резултатът от партиите е второстепенен, а най-важни са приятелството, взаимното уважение и възможността спортът да сближава хората.

Виктория Радева получила и покана да гостува по-често в Одрин, за да преподава на местните шахматисти.