Реставрирана мебелна гарнитура на над 100 години с розова дамаска допълва интериора на дамската стая в една от най-красивите възрожденски къщи в Стария Пловдив

Мебели на повече от век отново заемат достойно място в интериора на къща „Клианти“ в Стария Пловдив. Резбована мебелна гарнитура с изящни извивки и декоративни орнаменти е реставрирана и вече е част от експозицията на възрожденския дом. Новият акцент в дамската стая беше представен от екипа на Общински институт „Старинен Пловдив“ в седмицата на Европейските дни на консервацията и реставрацията.

Още една перла в Стария град оживява: Отварят къща Клианти

Със своята богата дърворезба и представителен вид мебелите напомнят за салонното обзавеждане от края на XIX и началото на XX век. При реставрацията са съхранени оригиналната резба и формите на елементите, а новата дамаска в мек розов нюанс е подбрана така, че да се впише в цветовете на помещението.

Така възстановената гарнитура не просто допълва интериора, а позволява на посетителите да усетят още по-пълно атмосферата на стария пловдивски дом – с вниманието към детайла, материалите и съчетаването на цветовете.

Кой върна блясъка на старите мебели?

Зад възстановяването стоят реставраторът в Лабораторията за консервация и реставрация към ОИ „Старинен Пловдив“ Димитър Гогов и завеждащият архивохранилище Галина Ропова.

Новият акцент в къща „Клианти“ е част от работата по съхраняването на материалното наследство на Стария град. Реставрацията дава възможност историческите предмети да продължат да бъдат част от експозицията, вместо да останат само свидетелство за миналото в архиви и складове.

Възкръсналата 200-годишна Къща Клианти впечатлява туристите

Къща „Клианти“ е сред забележителните възрожденски домове в архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив“. С възстановената мебелна гарнитура посетителите вече могат да видят още един детайл от интериорната култура на времето, когато мебелите са били не само предмети от бита, но и израз на вкус, майсторство и обществено положение.