Спазвайки любимата градска традиция, кметът на Пловдив Костадин Димитров официално ще запали светлините на коледното дърво на 1 декември (вторник) от 18:00 часа на площад „Стефан Стамболов“. С тържественото събитие Община Пловдив дава символичния старт на културната и празнична програма за декември и Нова година.

Преди отброяването на последните минути до озаряването на елхата, кметът Костадин Димитров ще отправи своя поздрав към пловдивчани и гостите на града.

В специални помощници на сцената ще се превърнат младите гласове на Пловдив. В програмата ще участват Подготвителният хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ (диригент Борислава Благоева, корепетитор Зарина Гетоева) и хор „Евмолпея“ (диригент Алия Хансе, корепетитор Йорданка Иванова) към ЦПЛР – ОДК – Пловдив. Те ще зарадват публиката с вечните зимни класики „Зимна песничка“ (муз. Христо Недялков, текст Димитър Спасов) и „Jingle Bells“ (муз. Джеймс Лорд Пиерпонт). Към празника ще се присъедини и Хорът на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ (диригент Милка Толедова, корепетитор Юлия Петрова), който ще изпълни песните „Коледни вълнения“ и „Коледа дошла е!“ от Юлиан Слабаков.

За най-малките на площада ще пристигне и самият Дядо Коледа, а кулминацията на вечерта ще бъде празнична заря, която ще освети небето над Пловдив.

Тържеството на 1 декември е част от наситения декемврийски календар с прояви, организирани от Община Пловдив, културните институти и партньори.

П Р О Г Р А М А

на Община Пловдив за Коледни празници 2026

1 декември 2026 г., вторник | открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“

Празничното начало ще бъде дадено на 1 декември на площад „Стефан Стамболов“. В 17:00 ч. Духов оркестър – Пловдив ще внесе първите тържествени акорди, а в 18:00 ч. официалната церемония по запалване на светлините на Градската елха ще даде старт на коледните и новогодишните празници в града. На сцената ще се представят някои от най-талантливите млади гласове на Пловдив.

17:00 ч. Концерт на Духов оркестър – Пловдив, диригент Николай Гешев

Духов оркестър – Пловдив е емблематична формация за града повече от 40 години и е носител и продължител на богатите традиции на духовата музика в Пловдив. Закрит през 2000 г. поради липса на средства, оркестърът е възстановен след 2007 г. и оттогава отново радва публиката с разнообразния си репертоар – от популярни класически произведения до евъргрийни и поп хитове, повечето в аранжимент на своя ръководител и диригент Николай Гешев. Заедно с Биг Бенд Пловдив той традиционно участва във всички градски тържества.

18:00 ч. Официална церемония по запалване на светлините на Градската елха

С участието на Подготвителен хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ към ОДК с диригент Борислава Благоева и корепетитор Зарина Гетоева, Хор „Евмолпея“ с диригент д-р Алия Хансе и корепетитор Йорданка Иванова и Хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ с диригент Милка Толедова и корепетитор Юлия Петрова. Хорът на пловдивските момчета е създаден през 1975 г. от диригента Стефка Благоева, чието име носи от 2003 г. От 2000 г. негов диригент е Милка Толедова. Днес в хоровата школа пеят деца от пловдивските училища, а репертоарът включва класически и съвременни хорови творби и обработки на фолклор.

Девическа хорова формация „Евмолпея“ при ОДК – Община Пловдив е основана през юли 2006 г. от диригента Рада Славинска и артмениджъра Ганка Янкова, а от 1 декември 2006 г. е със статут на общински хор. Тя е първият български хор, удостоен със званието „Посланик на добра воля“. Хорът има над 250 концерта в страната и чужбина, 22 задгранични турнета и награди от национални и международни конкурси. От 2019 г. диригент е д-р Алия Хансе – преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. През 2026 г. „Евмолпея“ отбелязва 20 години на сцена.

19 декември 2026 г., събота | Цар-Симеонова градина

„Коледен крос“ с фокус върху културно-историческите забележителности на Пловдив

10:30 ч. Детско бягане

Празнично бягане за деца по трасе от 1 км в Цар-Симеоновата градина.

11:00 ч. „Коледен крос“ за възрастни

Празнично бягане, фокусирано върху забележителностите по трасето и историческия контекст на отделните места. Маршрут: ул. „Княз Александър I“ – бул. „Марица“ – Стария град – ул. „Съборна“. Коледният крос се провежда за трета поредна година и вече се превърна в любима традиция за пловдивчани. Целта му е все повече хора да спортуват и да посрещнат празниците в движение – не като състезание, а като забавно преживяване за всички възрасти. Участниците бягат облечени в костюми на Дядо Коледа, раздават подаръци по Главната улица и се снимат на емблематичните места по трасето, а на финала всеки получава медал.

24 декември 2026 г., четвъртък | стълбите на „Каменица“

12:00 ч. Концерт на Духов оркестър – Пловдив, диригент Николай Гешев

Градският духов оркестър ще поздрави пловдивчани и гостите на града с празничен концерт в навечерието на Рождество Христово.

25 декември 2026 г., петък | открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“

12:00 ч. Традиционен празничен концерт на Биг Бенд Пловдив, диригент Николай Гешев

Биг Бенд Пловдив е създаден в началото на 2000-те години и се състои изцяло от професионални музиканти. Негов основател, ръководител и главен диригент е Николай Гешев, автор и на голяма част от аранжиментите. Репертоарът обхваща класически джаз, суинг, поп, латино и фънк. Оркестърът е постоянен участник в официалните градски празници, джаз фестивали и национални чествания и има множество съвместни проекти с изявени джаз и поп изпълнители.

17:00 ч. Концерт на Стенли

Станислав Сланев – Стенли е сред най-разпознаваемите гласове на българската поп и рок музика. През 1984 г. става вокалист на група „Тангра“ и неговият глас остава свързан с хитове като „Оловният войник“, „Жулиета“ и „Бъди какъвто си“. От 1990 г. развива успешна самостоятелна кариера, а музиката му съчетава поп, рок, ню уейв и електронно звучене. В програмата могат да прозвучат още „Обсебен“, „Пътят към храма“ и други емблематични песни от творчеството му. Състав: Станислав Сланев – вокал, Слави Вълчев – китара, Николай Николаев – ударни, Боил Каранейчев – бас.

26 декември 2026 г., събота | открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“

12:00 ч. „Коледно вълшебство“ – концерт на солисти и групи на музикална школа „Арт Войс Център“, ръководител Румяна Иванова

Музикална школа „Арт Войс Център“ е основана в Пловдив през 2014 г. и е сред водещите школи за поп и джаз пеене в страната. Под ръководството на вокалния педагог Румяна Иванова възпитаниците ѝ се подготвят за национални и международни конкурси и изнасят множество концерти, често заедно с Биг Бенд Пловдив. В момента в школата се обучават над 70 деца, а сред възпитаниците ѝ са Лидия Ганева, представила България на Детската Евровизия, група 4 Magic – победителки в X Factor, Даниела Пирянкова и Мирослава Тодорова. В програмата млади изпълнители ще представят български и световноизвестни коледни песни.

17:00 ч. Концерт на група „Мистик“ с балет „Електра“

Група „Мистик“ е професионален музикален проект, който съчетава впечатляващи вокални изпълнения, виртуозни инструментални партии и модерно сценично присъствие. Репертоарът включва популярна музика, българска естрада, световни хитове, филмова музика, джаз стандарти, класически произведения и съвременни аранжименти. Специално за празничния концерт групата ще представи съвместна програма с пловдивския балет „Електра“ – млади и талантливи танцьори, чиито хореографии ще превърнат изпълнението в цялостен музикално-танцов спектакъл. Състав: Ради – вокал, Линда – цигулка, Катрин – цигулка, Мина – флейта.

27 декември 2026 г., неделя | стълбите на „Каменица“

11:00 ч. Концерт на Духов оркестър – Пловдив, диригент Николай Гешев

Градският духов оркестър ще зарадва пловдивчани и гостите на града с празничен концерт на стълбите на „Каменица“.

27 декември 2026 г., неделя | открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“

12:00 ч. Празничен концерт „Коледни чудеса в страната на талантите“, водещ Ася Антонова

„Ася в страната на талантите“ е популярно телевизионно предаване по Пловдивската обществена телевизия Тракия (ПОТВ), създадено и водено от Ася Антонова, което се е утвърдило като основна трибуна за изява на млади дарования в България. Проектът има за цел да открива, насърчава и популяризира деца с изявени способности в областта на музиката, танца и сценичните изкуства. В празничния концерт участници от предаването ще представят разнообразна програма с музикални, танцови и артистични изпълнения.

17:00 ч. Концерт на „Йордан Петев и Една банда“

„Йордан Петев и Една банда“ е поп-рок музикален проект, който събира Йордан Петев и група млади музиканти, обединени от любовта към живата музика и свободата на сцената. Лице и вокал на проекта е Йордан Петев – финалист в 11-ия сезон на „Гласът на България“ и един от малкото контратенори в България. Зад името „Една банда“ стоят, по думите на самия Йордан, неговите „златни момчета“. Репертоарът съчетава авторски песни и популярни парчета от българската и световната сцена в звучене, в което се срещат поп, рок, груув и съвременни влияния.

28 декември 2026 г., понеделник | открита сцена на пл. „Стефан Стамболов“

12:00 ч. Концерт на Детската танцова школа към Фолклорен ансамбъл „Тракия“, художествен ръководител Петя Доневска

В Детската танцова школа към Фолклорен ансамбъл „Тракия“ най-малките танцьори се докосват до богатството на българските народни традиции, като се обучават от изявени артисти от редиците на ансамбъла. В празничната програма децата ще представят пъстра фолклорна композиция с традиционни български хора и танци и характерни костюми – символ на връзката между поколенията.

17:00 ч. Концерт на Атанас Паскалев – Nacho Paskal

Атанас Паскалев (Nacho Paskal) е певец и танцьор, роден в Пловдив, с международен сценичен опит. Професионалният му път преминава през Испания и телевизионни и музикални продукции, сред които X Factor и „Пееш или лъжеш“. Стилът му съчетава латино, регетон и поп звучене. За празничния концерт в родния си град той ще представи динамична програма с участието на двама професионални танцьори.

Всички събития от програмата на Община Пловдив са с вход свободен.

Наред с това на пл. „Централен“ пред Централна поща се провежда второто издание на празничния базар „Коледа в Пловдив“, който е отворен всеки ден от 10:00 до 22:00 ч. до 3 януари 2027 г. Посетителите могат да се насладят на празнично украсени коледни къщички, традиционни български ястия, европейски специалитети, греяно вино и горещ шоколад. За първи път в България там гостуват уникална двуетажна въртележка и специална пързалка за шейни без сняг, а за Никулден (6 декември) е предвидено масово месене на обреден хляб с „Музея на хляба“.

Специално внимание е отделено на най-малките гости с множество творчески работилници за изработване на коледни картички, украси и подаръци, както и организирано писане на писма до Дядо Коледа. Музикалната програма на „Коледа в Пловдив“ също е богата и разнообразна. Всяка събота на сцената ще излизат популярни български изпълнители. През останалите дни са предвидени концерти, танцови и балетни спектакли, хорови изпълнения и представления, посветени на българските и европейските коледни традиции. В празничната програма ще се включат и коледари, кукери, гостуващи артисти и формации, като специално място ще бъде отделено на младите таланти на Пловдив.