В събота ще бъдат транспортирани устройствата за гласуване, а униформени ще охраняват външния периметър на всички 1016 секции до края на изборите

Полицейски екипи ще съпровождат транспортирането на 1039 машини за гласуване в Пловдив и областта в събота, 24 октомври. В същия ден служителите на МВР ще поемат и външната охрана на местата за гласуване, която ще продължи до приключването на изборите за президент и вицепрезидент в неделя.

Машините и изборните книжа вече са поставени под постоянно полицейско наблюдение, съобщават от Областната дирекция на МВР – Пловдив. Предстои под полицейски съпровод да бъдат транспортирани 528 машини за 16-а Районна избирателна комисия и 511 за 17-а РИК.

Физическа охрана е осигурена за всички 1016 избирателни секции, разположени в 398 изборни места в Пловдив и областта.

Полицията ще охранява секциите до края на изборите

За осигуряване на реда и сигурността са ангажирани близо 1000 служители от различни структури на полицията, пожарната, жандармерията и граничната полиция.

Униформените ще бъдат разположени извън изборните помещения. В тях няма да бъдат допускани въоръжени лица или хора, носещи опасни предмети. При необходимост полицейските служители ще оказват съдействие в изборните места само след изрично писмено искане от председателя на съответната секционна избирателна комисия.

След края на изборния ден полицията ще охранява изборните книжа и документацията, както и членовете на секционните комисии при придвижването им до 16-а и 17-а РИК, които се помещават в Международен панаир – Пловдив.

Сигнали за нарушения се приемат денонощно

В ОДМВР – Пловдив е сформиран щаб, който ще координира действията на екипите и ще следи за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите. От дирекцията посочват, че сигналите за злоупотреби и нарушения на изборния процес ще се проверяват незабавно, като е осигурено взаимодействие с районните избирателни комисии, ръководството на МВР и прокуратурата.

Сигнали за изборни престъпления и други нарушения могат да се подават на денонощните телефони:

ОДМВР – Пловдив: 032/932 248

032/932 248 МВР: 02/90 112 98

02/90 112 98 Имейл: izbori@mvr.bg

Съдействие за гражданите без валиден документ за самоличност ще оказват звената „Български документи за самоличност“ в районните управления. Това се отнася за случаи на изгубена, открадната, повредена или унищожена лична карта или паспорт, както и при изтекъл срок на валидност.