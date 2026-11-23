През 2027 година Пловдив отново има амбицията да се утвърди като фестивалната столица на България. Общинска фондация „Пловдив 2019“ стартира новата си отворена покана „Фестивали и големи събития“ в размер на 1 300 000,00 евро.

Фокусът е насочен както към съвременни концепции, така и към утвърдени през годините формати с доказан принос за облика на града, част от наследството на Европейска столица на културата. Правилната симбиоза продължава да стимулира развитието на културния сектор и работи за привличането на още повече международна публика.

Изключително силната програма през 2026 година обогати Пловдив с нови фестивални премиери, припознати от световните музикални имена, с по-мащабни издания на големите формати на града, както и със сцени за изява на обществено значими културни формати.

Настоящата отворена покана е свързана с реализация на проекти в град Пловдив през 2027 г. и е насочена към културни организации и независими артисти, свързани с музика, визуални изкуства, театър, танц, филмово изкуство, литература, фотография, дигитални изкуства и други. Получените проектни идеи ще бъдат разгледани от независимо експертно жури, което ще отличи най-убедително разписаните от тях.

Програмата стартира днес – 23 ноември 2026 г., и е отворена за набиране на предложения до 17:00 часа на 23 декември 2026 година.

Повече информация и всички необходими документи, свързани с кандидатстването може да намерите на следния линк: https://plovdiv2019.eu/bg