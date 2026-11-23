Събитието „Доброволчеството отвъд кадрите“, организирано от Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“, ще се проведе на 1 декември 2026 г. от 16:00 до 18:00 ч. в Малката базилика в Пловдив (бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 31).

Инициативата е част от поредицата събития, с които организацията отбелязва своята 20-годишнина през 2026 г., и е посветена на хората, историите и положителната промяна, които стоят зад доброволческите дейности.

Фотоизложбата ще представи моменти от доброволчески инициативи, реализирани от Асоциацията през годините. Чрез фотографиите посетителите ще могат да проследят част от дейностите на организацията и да се запознаят с хората, които със своето време, усилия и ангажираност допринасят за развитието на общността.

Програмата включва и отворен разговор за общественото признание на доброволчеството, неговото въздействие и необходимостта приносът на доброволците да бъде по-видим, оценен и насърчаван.

Събитието се провежда и в контекста на 2026 г. – Международна година на доброволците за устойчиво развитие, обявена от Организацията на обединените нации. Тя поставя акцент върху ролята на доброволците за постигането на целите за устойчиво развитие и върху значението на доброволческия принос за обществото.

На 5 декември светът отбелязва Международния ден на доброволеца – повод да изразим признателност към милионите хора, които безвъзмездно влагат време, знания и усилия в подкрепа на другите. В навечерието на тази дата Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ отправя послание, че зад всяка положителна промяна стоят хора, чиито усилия заслужават да бъдат забелязани и оценени.

20 години в подкрепа на децата и младите хора

Вече две десетилетия Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ работи за подкрепата и развитието на деца и младежи чрез менторство, доброволчество и гражданско участие. През годините организацията създава възможности за активно включване на доброволци в инициативи, които допринасят за по-солидарна и ангажирана общност.

Фотоизложбата е и възможност да бъде представена част от тази 20-годишна история – през погледа на хората, които са били част от нея.

Покана за участие

Асоциацията кани всички, които имат интерес към доброволчеството, гражданската активност и развитието на местните общности, да се присъединят към събитието. Участието е отворено за всички, без възрастово ограничение, с предварителна регистрация до 30 ноември 2026 г.

Информация за събитието:

Дата: 1 декември 2026 г.

1 декември 2026 г. Час: 16:00 – 18:00 ч.

16:00 – 18:00 ч. Място: Малката базилика, Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 31

Малката базилика, Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 31 Регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfenp3Pfv93BWiJo_FAONCZ5k8b4z5XU6ec53bPgcANjG54vA/viewform?usp=preview

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