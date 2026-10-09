„Парад на нациите“ ще даде начало на Фестивала на културите в Пловдив

„Парад на нациите“ ще даде начало на Фестивала на културите в Пловдив на 10 октомври. Събитието се организира от Британското училище в Пловдив (British School of Sofia – Plovdiv) и ще събере на едно място музика, танц, традиции и кухня от различни части на света.

Празникът ще започне в 11:00 часа с шествие от Стълбите на Каменица, при надписа „Together“. В него ще се включат ученици, родители и преподаватели от училището, облечени в традиционни национални костюми. Те ще преминат по Главната улица, представяйки културата и традициите на различни народи с общо послание за толерантност и уважение към различията.

В 11:30 часа в Градската градина на ул. „Христо Г. Данов“ ще бъде дадено официалното начало на фестивалната програма, която ще продължи до 15:00 часа.

В градината ще бъдат разположени шатри на отделните националности, в които посетителите ще могат да се запознаят отблизо с техните традиции и култура. На сцената ще има музикални и танцови изпълнения, представящи фолклора на народи от различни части на света.

Специален акцент тази година е благотворителният кулинарен базар. Срещу ваучер на стойност 10 евро посетителите ще могат да опитат традиционни ястия и специалитети, приготвени от международната общност на училището. Всички средства от продажбата на ваучерите ще бъдат дарени на фондация „Агапедия“ – Пловдив в подкрепа на деца в неравностойно положение.

Част от програмата е и „Сафари на нациите“ в Регионалния природонаучен музей. Играта ще отведе най-малките посетители на своеобразно пътешествие по света, в което ще търсят екзотични животни, свързани с държавите, представени във фестивала.

Фестивалът на културите кани пловдивчани и гостите на града да се докоснат до различни култури, вкусове и традиции и едновременно с това да станат част от една важна благотворителна кауза.

Входът за фестивалната зона и музикалната програма е свободен.

Снимка: British School of Plovdiv