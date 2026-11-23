Серия 21-50 излиза от съставите на държавния превозвач от 13 декември, а част от вагоните са обновени в пловдивското депо

Купейни вагони, ремонтирани в депо Пловдив, ще бъдат предоставени за ползване на частния железопътен превозвач „Ивкони Експрес“. От 13 декември 2026 г. „БДЖ – Пътнически превози“ преустановява експлоатацията на вагоните от серия 21-50, които ще бъдат отдадени под наем за срок до 12 години. До тази дата „Ивкони Експрес“ трябва да поеме 25% от пътническите железопътни превози в страната.

Информацията е публикувана на страницата „Пътнически вагони/Pasenger wagons“. В съобщението се посочва, че решението е на Министерския съвет от 12 ноември – № 865, и че вагоните са предназначени за обслужване на нощни влакове на „Ивкони Експрес“.

Интериорът на вагон № 50 52 21-50 081-0, в състава на специален влак № 4682 Момчилград – Димитровград – 23.05.2026 г., Снимка: Юлиян Мишовски

Серия 21-50 е част от познатия на поколения пътници купеен подвижен състав на БДЖ. Вагоните са с 11 купета, всяко с по шест или осем места. Произведени за германските железници, те пристигат в България в началото на новото хилядолетие и през годините се използват в съставите на бързи, международни и нощни влакове.

Пловдив има конкретно участие в последния етап от експлоатацията им. Част от вагоните преминават среден ремонт в местното депо през последните близо две години, с обновяване на интериора и екстериора. Сега те ще продължат да се използват, но вече от частния оператор.

92 единици подвижен състав за частния превозвач

Отдаването на купейните вагони е част от по-мащабна операция. С Решение № 865 Министерският съвет разрешава на „БДЖ – Пътнически превози“ да отдаде под наем на „Ивкони Експрес“ общо 92 единици подвижен железопътен състав – локомотиви, мотрисни влакове и пътнически вагони. Предвиден е срок до 12 години, а наемните цени трябва да бъдат определени от независим оценител и да не са под пазарните.

Според приложенията към решението за двата региона, които ще обслужва частният оператор, са предвидени общо 24 електрически локомотива, 9 мотрисни влака и 59 пътнически вагона, включително резервния състав. За Южния регион, в който попада и Пловдив, списъкът включва 10 електрически локомотива, 3 мотрисни влака и 22 пътнически вагона, както и резервни единици.

Отделно от наетата техника държавата ще предостави на „Ивкони Експрес“ за безвъзмездно ползване и 15 нови електрически мотрисни влака – осем за Северния и седем за Южния регион. Те не са част от 92-те единици, които БДЖ отдава под наем. Шест от новите влакове са „Шкода“, а девет – „Алстом“.

Новите влакове ŠKODA вече са надраскани

От конкурса до вагоните под наем

Това е поредната стъпка в процеса по навлизане на частния превозвач в пътническите железопътни услуги. „Под тепето“ проследи процедурата още през ноември 2025 г., когато изтичаше срокът за подаване на оферти по конкурса за 12-годишните договори за обществена услуга.

В публикацията „БДЖ, ПИМК и Ивкони в битка за пътническите жп превози“ описахме разделянето на железопътната мрежа на три регионални лота и очакваната конкуренция между държавния и частните оператори.

Ден по-късно, след отварянето на офертите, стана ясно, че за Западния регион има единствено предложение от БДЖ, а за Северния и Южния се конкурират държавният превозвач и „Ивкони Експрес“. Пловдивската PIMK Rail Express не подаде оферта. В материала „Либерализацията на жп сектора продължава драматично“ поставихме въпроса за реалната конкуренция и равнопоставения достъп до подвижния състав.

През февруари 2026 г. договорите бяха възложени за срок от 12 години – БДЖ запази Западния регион, а „Ивкони Експрес“ получи Северния и Южния. Новият модел трябва да започне да действа от 13 декември 2026 г.

В края на октомври тази година вече съобщихме за договореностите между двете дружества за използването на влакове и друга техника, наемането на сгради и коловози, общите разписания и продажбата на билети. Въпросите за персонала и гаранциите за железничарите също бяха част от подготовката.

Кой ще поддържа вагоните?

Отдаването на ремонтирани в Пловдив вагони поставя и практически въпроси за бъдещата им експлоатация – кой ще поеме поддръжката им, къде ще се извършват ремонтите и как ще бъдат разпределени отговорностите между държавния и частния превозвач.

В публикация от 14 ноември страницата „Пътнически вагони“ коментира, че частният оператор получава достъп до подвижен състав, обучен персонал и съществуваща поддръжка. Авторите поставят под съмнение дали новият модел няма да разчита в значителна степен на ресурсите на БДЖ.

Тези твърдения са оценка на авторите на публикацията и не бива да се приемат като доказателство, че всички изброени услуги ще бъдат предоставяни безплатно. Официално обявеното условие за наетия подвижен състав е той да се предоставя срещу наем, определен по пазарни цени.

Така след конкурса, избора на оператор и договореностите за обща организация на превозите идва следващият етап – реалното прехвърляне на техника и ресурси. А за Пловдив темата има и съвсем конкретно измерение: вагони, обновявани в местното депо, ще продължат да возят пътници, но вече под знака на частния превозвач.

снимка на корицата: вагон № 50 52 21-50 081-0 е заснет във вагоноремнотното депото на Пловдив на 23 май 2026 г. след ремонт в депо Пловдив, а според автора на кадъра само два дни по-късно вече е включен в състава на пътнически влак