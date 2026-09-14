Съгласуват проекта за премахване на мантинелите по Околовръстното на Пловдив

Югоизточният обход трябва да е готов до ноември следващата година, съобщи Георги Янев

Проектът за премахване на мантинелите по голяма част от съществуващото Околовръстно шосе на Пловдив вече се съгласува с общините Пловдив и Родопи и с Областната дирекция на МВР. След приключване на съгласувателната процедура Агенция „Пътна инфраструктура“ трябва да задейства изпълнението, съобщи областният управител Георги Янев пред репортер на „Под тепето“.

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Премахването на предпазните съоръжения е част от мерките за обезопасяване на трасето, за които бе поет ангажимент още на срещата между бизнеса, държавата и местната власт в Пловдив.

Там, където мантинелите бъдат премахнати, скоростта ще бъде ограничена до 50 км/ч, а в останалите участъци ще бъде 60 км/ч, обясни Янев.

По думите му целта е с премахването на мантинелите и ограничаването на скоростта да се намалят предпоставките за тежки пътнотранспортни произшествия по съществуващия път.

Югоизточният обход се движи към строителство

По-същественото раздвижване според областния управител е по проекта за Югоизточния обход на Пловдив, който трябва да свърже района на „Скобелева майка“ с Асеновградско шосе.

„Югоизточният обход трябва да бъде завършен до ноември следващата година“, съобщи Янев.

По трасето обаче все още има няколко проблема за решаване. Сред тях е трафопост, чието преместване предстои да бъде договорено. Проведена е и среща с археолозите на място заради археологическите находки по трасето.

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Според областния управител археологическите дейности могат да приключат до началото на ноември. След изготвянето на оценителски доклад и приемането му от Министерството на културата ще може да се пристъпи към строителство в съответния участък.

Препроектиран е и надлезът над железопътната линия. Проектът вече е одобрен и предстои окончателното му съгласуване, след което може да започне изграждането му.

Работната група започна да решава проблемите в движение

Това е второто заседание на междуведомствената работна група, създадена след срещата на бизнеса и институциите за Околовръстното.

Според Янев една от най-важните промени е, че институциите вече започват да обсъждат не само текущите проблеми, но и тези, които могат да възникнат след година или година и половина.

Като пример той посочи координацията между АПИ, електроразпределителното дружество и общинските администрации. Целта е проблемите да се идентифицират предварително, вместо да блокират проектите с години.

Областният управител даде пример и с устройственото планиране. По думите му общинските администрации вече разполагат с проектите за подробните устройствени планове по трасето, за да не се допуска междувременно одобряване на нови проекти или инвестиционни намерения, които впоследствие да създават допълнителни пречки.

Най-напредналият участък е Царацово – „Джъмбо“

Сред трите обособени позиции за удвояване на съществуващия югозападен обход най-напреднал е участъкът от пътния възел „Царацово“ до „Джъмбо“.

За него вече има приет проект и действащ подробен устройствен план, за който се подготвят процедурите по отчуждаване на необходимите земи. Очакването на областния управител е строителните работи да започнат в началото на следващата година.

Останалите две позиции все още са на етап ОВОС. По тях работата също се ускорява чрез пряка координация между проектантите и компетентните институции.

Така след години на процедури, обжалвания и натрупани административни проблеми Околовръстното шосе на Пловдив отново е поставено на масата с конкретни срокове и задачи. Дали този път обещанията ще се превърнат в реално строителство, предстои да се види.

Вижте във видеото цялото интервю с областния управител Георги Янев пред „Под тепето“:

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