All Together Now отново превръща Градската градина в електронна сцена

Второто издание на минифестивала за електронна музика All Together Now ще се проведе на 19 септември от 13:00 до 23:00 ч. с вход свободен. Градската градина в Пловдив отново ще се превърне в сцена на открито. В програмата ще се включат sayulke, Elve, TECHNOBETON, M.O.M.C и Fun Fukt, а входът е свободен.

Събитието, организирано съвместно с Община Пловдив – район „Централен“ и Фондация „Пловдив 2019“, развива концепцията за съживяване на емблематични градски пространства чрез съвременна клубна култура.

Историята на All Together Now започва още през 2014 г. в artnewscafe. Замислен първоначално като бутикова парти поредица за празнични срещи между пловдивчани и приятели, All Together Now се вихри на клубната сцена повече от десетилетие, преди да излезе на открито за първи път през миналата година.

В тазгодишното издание зад пулта застават ключови фигури от местната и международната сцена. sayulke е част от пловдивския аудио-визуален колектив Melformator, който вече 12 години е сред основните двигатели на алтернативната сцена в града. Elve е част от проекта Elve&Fille и съоснователка на феминисткия колектив Die Tanzenden Kitzler. Към тях се присъединяват базираният в Германия мултидисциплинарен артист TECHNOBETON, основател на платформата Fondazione Technobeton, както и M.O.M.C и Fun Fukt.

Освен музикалната програма, в Дондуковата градина ще има зони за релакс, барове с коктейли от Drink + и бира от KRAN, както и pop-up магазини с мърч и авторски изделия от Nelepa, OP34 и още локални брандове.

ALL TOGETHER NOW VOL. 2

19 септември 2026 г. | 13:00–23:00 ч.

Дондуковата градина, Пловдив

Вход свободен

Събитието е организирано съвместно с Община Пловдив – район „Централен“ и Фондация „Пловдив 2019“.

Спонсор: Vivacom

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