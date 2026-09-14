Николай Илчевски ще поведе пловдивчани на необикновена пешеходна обиколка из града с „Пловдив най-най-най“

Тази събота (19.09.2026 г.) предстои второто вълнуващо пътешествие от есенното издание на инициативата „Духовни маршрути в Пловдив“, предлагаща срещи с миналото, изкуството и паметта на града. Сборният пункт е в 10:00 ч. на Седмия хълм (градинката зад Джумая джамия). Маршрутът е озаглавен „Пловдив най-най-най“, а негов водач ще бъде писателят Николай Илчевски.

Обиколката е вдъхновена от едноименната му книга. Участниците ще посетят любопитни и малко известни места, свързани с местни рекорди и уникални първи прояви – от най-старото, най-голямото или най-необичайното до онова, което буди усмивка и изненада. Разказите на автора ще обогатят преживяването с живи истории, интересни факти и неподозирани детайли от миналото и настоящето на града.

Инициативата „Духовни маршрути в Пловдив“, организирана от издателство „Летера“, се превърна в традиционно и любимо събитие. За поредна година проектът кани жителите и гостите на града през септември и октомври да преоткрият неговото богато наследство. Форматът предлага пешеходни разходки, водени от изтъкнати специалисти, писатели и изследователи. Те съчетават по увлекателен начин литературата, историята и визуалните изкуства, превръщайки градското пространство в жива и достъпна за всеки сцена на знанието.

Проектът е финансиран от Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града за 2026 година.

Николай Илчевски е писател, журналист и рекламен експерт, дългогодишно свързан с медийния и културния живот на Пловдив. Автор е на множество книги, сред които „Десет приказки, които разтърсиха света“, „Ръководство за полово зрели безделници“, „Коляното на стоножката“, „500 патагонизма“, „Записки от селската кръчма“, „Крадецът на слама“ и „Наръчник на щастливия землянин“. Особено място в творчеството му заема „Пловдив най-най-най“ – своеобразна енциклопедия на любопитните факти, рекордите и малко известните първенства на града, чието разширено издание събира 354 пловдивски „най“.