„Имаме зелена светлина за доизграждането на югоизточния обход на Пловдив“, съобщи днес кметът Костадин Димитров. Заедно с изпълнителния директор на АПИ инж. Йордан Вълчев той получи от министъра на регионалното развитие Иван Иванов разрешението за строеж на пореден участък от трасето.

Новият път от надлез Скобелева майка до кръговото кръстовище с Асеновградско шосе е с дължина близо 5 км и ще изведе транзитния трафик от града.

Припомняме, че първа копка на трасето бе направена миналата есен, но без осигурено финансиране за целия обект.

При старт на реални строителни дейности, след 18 месеца трябва да имаме чисто нова скоростна отсечка между Скобелева майка и Асеновградско шосе с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети. В проекта е включено и изграждането на надлез над жп. линията Пловдив – Димитровград, с дължина 86 м.