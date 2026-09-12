„Нощ на Ангелите“ отново обедини с добро на Гребната

Хиляди изпълниха Гребната база още в първия ден на „Нощ на Ангелите“ 2026. Благотворителният фестивал започна с музика, много настроение и една обща цел – да помогне на хора, които се борят за здравето и живота си.

Още в първите часове на фестивала Гребната база се превърна в място за срещи, музика и добротворчество. Семейства с деца, млади хора, приятели и посетители от различни възрасти избраха да прекарат петъчната вечер заедно, а атмосферата постепенно превърна фестивалната зона в едно от най-оживените места в Пловдив.

„Нощ на Ангелите“ за поредна година доказва, че благотворителността може да бъде не само апел за помощ, а преживяване, което събира хората и ги кара да станат част от една обща кауза. Фестивалът е сред най-мащабните благотворителни инициативи в града, а тазгодишното му издание разширява формата до три пълни дни с музика, спорт, изкуство, базар и занимания за цялото семейство.„Всеки път си мислим, че сме достигнали границата на това, което можем да направим, а хората отново ни показват, че можем повече. Още в първия ден видяхме стотици усмихнати лица, семейства, приятели, деца, хора, които са дошли защото искат да бъдат част от нещо смислено. Това е най-голямата сила на „Нощ на Ангелите“ – че превръщаме една тежка човешка битка в общност, в която никой не е сам.“, споделя Зорница Танева, организатор на „Нощ на Ангелите“

Музика, танци и настроение до края на вечерта

Първият фестивален ден започна с благотворителен базар и активности за деца, а вечерта сцената беше посветена на музиката. Публиката се срещна с N.A.S.O & DJ ROSS, а след тях сцената продължи с Мона и едно от най-очакваните участия – Молец. Енергията на публиката постепенно се покачваше, а Керана и космонавтите добавиха още рок, настроение и много движение.

Във финалната част на вечерта Формация „Наздравица“ даде фолклорен завършек на първия фестивален ден. И когато концертната програма приключи, вечерта не завърши просто с последната песен. Публиката се хвана на общо хоро, което събра на едно място артисти, гости и посетители. Усмивки, танци и усещане за общност поставиха естествения финал на първия ден – точно в духа на каузата, която стои зад фестивала.

„Музиката е огромна част от магията на „Нощ на Ангелите“. Искаме на сцената да има различни стилове и артисти, така че всеки да намери нещо свое – от младите изпълнители и съвременната българска музика до големите имена, които са обичани от няколко поколения. Вчера Молец, Керана и космонавтите, Мона и останалите артисти успяха да направят точно това – хората пяха, танцуваха и останаха до края. А финалното хоро беше може би най-хубавият знак, че тази вечер не беше просто концерт, а истински празник, в който всички бяхме заедно. И най-хубавото е, че музиката продължава и през следващите два дни.“, споделя Атанас Боев, организатор на концертната част от фестивала.

Вторият ден започва рано – този път не само с музика

Ако петъчната вечер беше посветена основно на голямата сцена, събота превръща Гребната база в истински фестивален град. Още от сутринта започват благотворителните спортни турнири – футбол, баскетбол, плажен волейбол и тенис, а паралелно с тях ще има открити тренировки със Strong Nation и Circle Mobility с Кейт Иванова.

Програмата продължава и за най-малките. На сцената ще има танцов спектакъл на децата от Балет „Ера“, детското представление „Приключение с маймунка“ на Куклен театър – Пловдив, открит урок по спортни танци и поредица от изпълнения на деца и младежи от Пловдивския културен институт, включително модерни, хип-хоп и commercial dance изпълнения.

За децата през целия ден са предвидени анимация, рисуване на лица и различни творчески работилници – от изработка на свещи и сувенири до рисуване върху керамични и дървени фигурки, торбички и несесери. Ще продължи и благотворителният базар с над 50 автори и производители, както и зоната за храни и напитки.

А вечерта отново е време за голямата сцена.

Графа, Михаела Маринова и Орлин Горанов – на сцената в събота

Втората фестивална вечер започва в 18:00 часа с програма, която събира различни поколения и музикални стилове. На сцената ще излязат ART VOICE CENTER, LADY’S ALT ROCK и Владимир Зомбори, а след тях публиката ще види Графа, Михаела Маринова и Орлин Горанов.

Водещи на вечерта ще бъдат Димитър Рачков и Николаос Цитиридис.

Така „Нощ на Ангелите“ продължава и през втория ден да прави това, което вече се превърна в запазена марка на фестивала – да събира музика, забавление и човешка солидарност на едно място.

А неделята няма да бъде просто финал.

Неделята продължава с тренировки, театър, танци и хоротека

Третият фестивален ден отново започва със спорт. В програмата са включени открити тренировки по Zumba, Pilates, Kangoo Jumps, степ аеробика и Tabata, както и тренировка по Taekwon-Do. Ще има и беседа за здравословното хранене и спорта.

За децата са предвидени театрално представление, музикални и танцови изпълнения, творчески занимания, надуваем замък и традиционният благотворителен базар.

А в неделя на сцената ще има и нещо, което логично може да се превърне в още един емоционален момент на фестивала – благотворителен открит урок по народни танци и хоротека с фолклорен клуб „Жерави“.

Така три дни на Гребната база събират на едно място това, което „Нощ на Ангелите“ от години се опитва да покаже – че да помогнеш може да означава и да дариш, но може да означава и просто да дойдеш, да се включиш, да подкрепиш, да купиш нещо от благотворителния базар, да заведеш детето си на работилница или да танцуваш с непознати на едно хоро.

Фестивалът продължава през целия уикенд, а входът е свободен.

И както казват организаторите – тук музиката, изкуството, спортът и добротата се срещат, за да покажат колко много може да се постигне, когато хората са заедно.„Нощ на Ангелите“ продължава. А доброто тепърва има още два дни, за да събере още хора.